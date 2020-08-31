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فن

ماجد المصري يواصل تصوير الوجه الآخر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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يواصل النجم ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل " الوجه الآخر " المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني .

تابع في تصريح لـ صدى البلد أنه أوشك على الانتهاء من تصوير العمل وأن العمل يحمل العديد من القضايا الهامة

من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

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