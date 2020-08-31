مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

أسعار شيفرولية chevrolet



شيفرولية أوبترا chevrolet optra



تبدأ اسعار

من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة .





مواصفات شيفرولية اوبترا 2020

تعتبر سيارة شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra منافس قوي في السوق المصري وتنتمي شيفروليه اوبترا لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110 حصانا وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر امامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.





تستهلك شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra سبع لترات لكل 100 كم و تتسع حمولة الشنطة الخلفية إلى 405 لتر و تأتي بكثير من الكماليات مثل الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS» مع توزيع اليكتروني بنظم «EBD»، بالإضافة إلى أنها دعمت بجنوط إطارات 15 بوصة.





وجاءت شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بكماليات اضافية في الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأساسية والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع اليكترونى بطريقة «EBD».





كما تتوافر فيها كماليات إضافية ومنها «فتحة سقف كهربائية، وعدد 6 سماعات فى المقصورة الداخلية، وفرش جلد، وكاميرا خلفية، وشاشة بخاصية اللمس «touch»، وحساسات ركن خلفية».