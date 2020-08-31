مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

وفي هذا السياق نستعرض مواصفات و اسعار اشهر ١٠ سيارات في مصر بتحديث اليوم :
يفضل عشاق السيارات متابعة أخبار شركات السيارات أولا بأول ومعرفة الأسعار التي تشهد تغييرا بشكل شهري خصوصا بعد لجوء بعض الشركات في مصر لتقديم تخفيضات وخصومات لجذب العملاء وعودة سوق السيارات المصري لطبيعته من جديد بعد حالة الركود التي شهدها منذ بدء جائحة كورونا.
أسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية أوبترا chevrolet optra
تبدأ اسعار السيارة شيفرولية أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة .
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000
أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 166.000 جنيه حتى 230.000 جنيه لأعلى فئة
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 271.000 حتى 297.000 جنية لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
شيري تيجو ٨
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 239.000 جنيه
شيفرولية أوبترا chevrolet optra
تبدأ اسعار السيارة شيفرولية أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة .
مواصفات شيفرولية اوبترا 2020
تعتبر سيارة شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra منافس قوي في السوق المصري وتنتمي شيفروليه اوبترا لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110 حصانا وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر امامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.
تستهلك شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra سبع لترات لكل 100 كم و تتسع حمولة الشنطة الخلفية إلى 405 لتر و تأتي بكثير من الكماليات مثل الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS» مع توزيع اليكتروني بنظم «EBD»، بالإضافة إلى أنها دعمت بجنوط إطارات 15 بوصة.
وجاءت شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بكماليات اضافية في الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأساسية والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع اليكترونى بطريقة «EBD».
كما تتوافر فيها كماليات إضافية ومنها «فتحة سقف كهربائية، وعدد 6 سماعات فى المقصورة الداخلية، وفرش جلد، وكاميرا خلفية، وشاشة بخاصية اللمس «touch»، وحساسات ركن خلفية».
شيفرولية ماليبو chevrolet malibu
تبدأ اسعار السيارة شيفرولية ماليبو chevrolet malibu من 389.990 جنيه حتى 449.990 جنيه لأعلى فئة.
مواصفات شيفرولية ماليبو chevrolet malibu
بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.
وسائل الأمان في شيفرولية ماليبو 2020 chevrolet malibu
تأتي السيارة شيفرولية ماليبو 2020 chevrolet malibu متاحة بـ 6 وسائد هوائية وabs وebs وebd، وكاميرا خلفية للركن، وحساسات ركن أمامية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.
شيفرولية كابتيفا chevrolet captiva 2020
كماليات شيفرولية ماليبو 2020 chevrolet malibu
تأتي السيارة شيفرولية ماليبو 2020 chevrolet malibu بزجاج كهربائي أمامي وخلفي بلمسة واحدة وزر تشغيل وإيقاف السيارة وفتحات تكييف خلفية وتكييف مزدوج وعجلة قيادة متعددة المهام ودركسيون جلد ونظام أبل كار بلاي + أندرويد أوتو يتيح لك توصيل الهاتف بطريقة ذكية وبلوتوث - AUX وكرسي السائق كهرباء في 6 وضعيات وذاكرة وكراسي جلد وخاصية تبريد المقاعد الأمامية وفتحة سقف كهرباء وتعديل وضع المرايا أوتوماتيكيا عند الرجوع للخلف ومرايا ضم كهربائية ومقابض من الكروم ومراتيا داخلية ذاتية التعتيم.
تبدأ اسعار السيارة شيفرولية كابتيفا chevrolet captiva 2020 من 324.990 جنيه حتى 389.990 جنيه لأعلى فئة 7 مقاعد.
مواصفات شيفرولية كابتيفا chevrolet captiva 2020
أتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .
تجهيزات captiva 2020
وتتميز السيارة شيفروليه كابتيفا بالتكنولوجيا الجديدة في استهلاك الوقود مع مقصورة داخلية واسعة مع توفر نسخ من السيارة تتسع لـ 5 ركاب و7 ركاب و تأتي بالعديد من خيارات الأمان و الرفاهية كما تعودنا من طرازات شيفرولية و بها أيضا كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والاستمتاع بالموسيقى مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء وأعلى فئة فيها نزوده بكنبة خلفية إضافية لتستوعب 7 ركاب.
تأتي الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بشاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق و مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة اتجاهات ليعطي مزيد من الراحة أثناء القيادة و نظام عرض ضغط الإطارات و حساسات أمامية للركن ومرايات كهربائية .
وسائل الأمان في شيفروليه كابتيفا
جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا مزودة بأعلى أنظمة الأمان بداية من HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات والوسائد الهوائية و لكن أول فئة مزودة ب 2 اير باج أمامي فقط.
أسعار شيري chery في مصر اليوم.
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000
أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 166.000 جنيه حتى 230.000 جنيه لأعلى فئة
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 271.000 حتى 297.000 جنية لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
شيري تيجو ٨
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 239.000 جنيه
سعر سوزوكي فيتارا suzuki vitara
تباع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara في مصر بسعر 385.000 جنيه.
سعر ومواصفات السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .
السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara تأتي بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وبعزم 156 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات .
تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara من 0 حتى 100كم خلال 13 ثانية و بها خزان الوقود يتسع الي 47 لتر وتستهلك من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم .
وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara بالعديد من وسائل الامان منها نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، النظام الذكى لركن السيارة و2 ايرباج في الأمام .