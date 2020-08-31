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أخبار العالم

الاتجاه الصحيح.. أول تعليق من المجلس الانتقالي السوداني على توقيع اتفاق سلام جوبا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:16 م
أول تعليق من المجلس
أول تعليق من المجلس الانتقالي السوداني على توقيع اتفاق سلام
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دعاء أبوهشيمة
علق المجلس الانتقالي السوداني على توقيع الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دار فور بالأحرف الأولى على إتفاقية سلام جوبا، معتبرا أن "اتفاق السلام خطوة في الاتجاه الصحيح ويقودنا إلى الإصلاح"؛ حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها.

وكانت وسائل الإعلام السودانية، قد أفادت بتوقيع الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام جوبا، وقد تم التوقيع على ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.

وقام ممثلون لمختلف الأطراف بتوقيع الأحرف الأولى من أسمائهم في جوبا على البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاق السلام: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.

وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لتحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي، الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلًا لجميع مكونات الشعب السوداني.

لكن مجموعتين لن توقعا الاتفاق الاثنين هما "حركة تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور و"الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان" بزعامة عبد العزيز الحلو.

وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة مثل اتفاق العام 2006 في أبوجا (نيجيريا)، بحسب "يورونيوز".
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