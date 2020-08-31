بشرى .. الموافقة على إلحاق خريجي الثانوية الأزهرية بجامعة الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، ان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق علي إلحاق خريجي الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بالمحافظة بكليات جامعة الوادى الجديد وذلك بالتنسيق مع الجامعة لتخفيف العبء عن الطلاب وتقليل الإغتراب.

وقال المحافظ إن ذلك جاء خلال لقائه، مع الوزير مشيراََ إلى أن اللقاء تناول أيضًا، تخصيص عدد من المنح لطلاب المحافظة بالجامعات الخاصة طبقاََ لمجموع القبول بالكليات والأماكن الشاغرة بها.









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وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن توفير 7 منح دراسية مجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي وذلك بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 وذلك في كليات جديدة لم تتاح من قبل.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أن الكليات المتاحة لطلاب المحافظة في جامعة مصر للعلوم، هي كلية التكنولوجيا الحيوية بواقع 2 منحة بحد أدنى مجموع 80%، وكلية اللغات والترجمة بواقع 2 منحة بحد أدنى مجموع 70%، وكلية الإدارة والاقتصاد بواقع 2 منحة بحد أدنى مجموع 70%، وكلية الإعلام بواقع منحة واحدة بحد أدنى مجموع 70%.

أضاف الزملوط، أنه على الطلاب الراغبين في التقديم على هذه المنح عليهم استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة.



