من كواليس حلقة بوسى شلبى.. لطيفة تبهر متابعيها بالأزرق

نشرت المطربة التونسية لطيفة عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت لطيفة بلوك شبابى باللون الأزرق وميكب آب جذاب من كواليس برنامجها مع الإعلامية بوسى شلبى.





وعلقت لطيفة على الصورة قائلة: " مازال عندي حب بيه نعيش وجوانحي مازال فيهم ريش 💙 #للشمس من كواليس تصوير برنامج #احلى النجوم مع #بوسي_شلبي".





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وطرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب.





الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.





وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".





كانت قد طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.



