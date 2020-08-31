الرئيس التونسي يبحث مع المشيشي جلسة منح الثقة المرتقبة غدا

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هشام المشيشي.





ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، تناول اللقاء الوضع الأمني والسياسي العام بالبلاد والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الذي تمر به تونس.





كما تحدث الجانبان عن الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء والتي ستخصص للتصويت على منح الثقة للحكومة.





وتم التأكيد على أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي.



