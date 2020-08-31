AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صدمة العمر .. عروس إسرائيلية تتعرض لنوبة قلبية مميتة خلال حفل زفافها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:36 م
صدمة العمر .. عريس
صدمة العمر .. عريس تنكسر فرحته بعد ساعات من الزواج
Advertisements
يارا زكريا

تحارب عروس بالغة من العمر 33 عامًا لتبقى على قيد الحياة بعد تعرضها لـ " أزمة قلبية" خلال زفافها في إسرائيل.

وسقطت العروس، فى مدينة سديروت فى النقب جنوب إسرائيل، خلال مراسم الزفاف،ولحسن حظها كان من بين الضيوف أطباء متخصصين  تمكنوا من إجراءالإنعاش لقلبها، فيما لا تزال في حالة حرجة داخل مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، حسب  صحيفة " ديلي ميل" البريطانية. 

وتكافح المرأة من أجل حياتها في المستشفى بعد تعرضها لما يعتقد الأطباء أنه نوبة قلبية تعرضت لها خلال حفل زفافها بعدما انهارت خلال مراسم الاحتفال يوم الأحد.

شاهد رد فعل الطبيعة على عريس يسخر من أحداث 2020 .. فيديو


وذكرت صحيفة "إسرائيل هيومن" أن بعض الضيوف كانوا من الأطباء المتخصصين وتمكنوا من إنقاذ المرأة وإبقائها على قيد الحياة حتى وصول المسعفين وتم نقل العروس ،وهي طبيبة إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المرأة تلقت الإنعاش القلبي الرئوي في طريقها إلى المستشفى،  ويتم علاجها حاليًا في وحدة العناية المركزة في جناح أمراض القلب بالمستشفى.

وأقيم حفل الزفاف في حديقة منزل خاص، بسبب إغلاق قاعات الأفراح وسط تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رومانسية بـ تباعد| الآلاف يشهدون حفل زفاف مصابيَن بمتلازمة داون "إنترنت"

خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

بسبب طلب غريب من والدته.. عريس يتأخر على حفل الزفاف ساعة

الأكثر نحسا على الإطلاق.. عروس تلغي زفافها 3 مرات.. تعرف على الأسباب

تهديد ووعيد.. صديقة عريس تهين عروسته بسبب حفل الزفاف

ترشيحاتنا

ابنة رجاء الجداوي تبعث برسالة لملكة الأردن

مرتديا تيشيرت الزمالك.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لمتابعيه حول الصمت

لإلغاء الغرامة..كهربا يجهز مذكرة للتظلم على عقوبة الفيفا

عصير الكرنب علاج لمشكلة شهيرة

استقالة المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي

برفقة شقيقها .. ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

تجردت من ملابسها.. في ذكرى رحيل كاميليا قصة سيرها عارية بالشارع

في التعدي على ضابط شرطة| تعرف على العقوبة المنتظرة لصاحبة الواقعة

أهدتها أمها لزوجها ليغتصبها.. قصة فتاة الدقي التي هربت من جحيم أسرتها لشوارع الصعيد

التنمية المحلية: 769 ألف طلب تصالح بـ4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس

الحسم فى سبتمبر.. تطور مفاجئ في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

تداول صور مزيفة عن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث

تحمل عبارة سلام بـ3 لغات.. شاهد| لحظة هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات

من خلع الكتافات لـ إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة في "خناقة"ضابط الشرطة وعضوة بالنيابة الإدارية

انخفاض مستمر.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تحصيل 5 مليارات جنيه.. 8 حالات لا يمكن التصالح فيها على مخالفات البناء

وزير الداخلية: تكليف جميع مديريات الأمن بسرعة تجهيز القوات المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

باكسسوارات غير تقليدية.. إطلالات ليدي جاجا في حفل Music Awards تثير الجدل