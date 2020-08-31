صدمة العمر .. عروس إسرائيلية تتعرض لنوبة قلبية مميتة خلال حفل زفافها

تحارب عروس بالغة من العمر 33 عامًا لتبقى على قيد الحياة بعد تعرضها لـ " أزمة قلبية" خلال زفافها في إسرائيل.

وسقطت العروس، فى مدينة سديروت فى النقب جنوب إسرائيل، خلال مراسم الزفاف،ولحسن حظها كان من بين الضيوف أطباء متخصصين تمكنوا من إجراءالإنعاش لقلبها، فيما لا تزال في حالة حرجة داخل مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، حسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

وتكافح المرأة من أجل حياتها في المستشفى بعد تعرضها لما يعتقد الأطباء أنه نوبة قلبية تعرضت لها خلال حفل زفافها بعدما انهارت خلال مراسم الاحتفال يوم الأحد.

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وذكرت صحيفة "إسرائيل هيومن" أن بعض الضيوف كانوا من الأطباء المتخصصين وتمكنوا من إنقاذ المرأة وإبقائها على قيد الحياة حتى وصول المسعفين وتم نقل العروس ،وهي طبيبة إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المرأة تلقت الإنعاش القلبي الرئوي في طريقها إلى المستشفى، ويتم علاجها حاليًا في وحدة العناية المركزة في جناح أمراض القلب بالمستشفى.

وأقيم حفل الزفاف في حديقة منزل خاص، بسبب إغلاق قاعات الأفراح وسط تفشي فيروس كورونا.