سارة الشامي تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة سارة الشامى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .





وعلقت ساره الشامي علي الصورة قائلة: " الشعور الذي تنشره هو الشعور الذي تسترده ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : " قمر بجد ، شكلك يجنن ، بحبك اوي".





يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.



