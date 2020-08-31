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محافظات

إزالة 14 تعدي بناء مخالف في حملة بالقليوبية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:29 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملتين لإزالة مخالفات البناء بنطاق حي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها بمشاركة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو رية نائب مدير الأمن واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.




وأسفرت الجهود عن إزالة  14 تعديا علي الطريق الدائري بمنطقة عزبة "أنور شعبان" بحي شرق شبرا الخيمة عبارة عن مبانٍ خرسانية وتنوعت ما بين طابقين وأربعة طوابق حيث تمت الإزالة بشكل كلي علي مساحة 5200 متر مربع باستخدام المعدات التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.


كما أزالت الأجهزة التنفيذية 6 طوابق على مساحة 400 متر بأحد الأبراج السكنية بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها تزامنا مع إزالة 6 طوابق أخرى على مساحة 500 متر مربع ببرج سكنى بذات المدينة حيث قام المخالف ببناء أدوار مخالفة لقيود الارتفاع وصدر قرار بإزالة الأدوار المخالفة.


وقال المحافظ، إن البرجين السكنيين جرى تشييدهما خارج الحيز العمراني دون الحصول على تراخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة.


يذكر أن إجمالي ما جرت إزالته من مخالفات بداية من 7 أبريل 2020 وحتى 30 أغسطس، بلغ 166 حالة على مساحة 30056.3م2 مقابل 923 حالة على مساحة 31 فدانا و7 قراريط و16 سهما أرضا زراعية.


وخلال حملات الإزالة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد والتنسيق مع شرطة المرافق والكهرباء لمنع دخول المرافق للمباني المخالفة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين. مشددا على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.
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