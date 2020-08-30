بتكلفة 781 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يضع حجر الأساس ويتفقد 9 مشروعات بشبين القناطر.. صور

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المشروعات الخدمية، كما تفقد ووضع حجر الأساس عدد آخر من المشروعات بلغت 9 مشروعات بقرى شبين القناطر بتكلفة استثمارية 781 مليون و250 ألف جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي والطب البيطري وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.









بدأ المحافظ الجولة بافتتاح الوحدة البيطرية بكفر شبين بتكلفة 250 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية، حيث تابع الهجان العمل بالوحدة ، كما قام المحافظ المحافظ بتفقد محطة معالجة الكوم الأحمر بطاقة 20 ألف م3 /يوم بتكلفة 134 مليون جنيه وتخدم قرى (:الكوم الأحمر - نوى - الزهويين - نوب طحا - الحصافة - كفر الدير) والمتوقع الانتهاء منها فى يونيو القادم.





كما تفقد توسعات محطة معالجة شبين القناطر (المرحلة الثالثة) بطاقة 65 ألف متر٣/يوم بقرية سسل تخدم مدينة شبين القناطر ( كفر طحا وعرب العليقات و عمارات الإسكان الاجتماعي وقرية طحانوب وقرية سسل والشوبك) وبلغت نسبة التنفيذ 85% بتكلفة 480 مليون جنيه تاريخ الانتهاء والتسليم فى مارس القادم.





وايضا تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية الشوبك بتكلفة 34 مليون جنيه ، نسبة التنفيذ 85% تقريبا ويتكون المشروع من شبكات بطول 6000 م وخط الطرد بطول 4000 م، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 90 %).





وكذلك تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة (١٠٠٠لتر/ث =٨٧ألف متر٣/يوم الطاقة بعد التوسعات :٢٠٠٠لتر/ث=١٧٤ألف متر٣/يوم، وفي مرحلة التوسعات يتم عمل أربع مروقات مع بئر توزيع مع عدد 12 فلتر بالمعدات الخاصة بهم وأيضا عنابر الكلور، بتكلفة 115 مليون جنيه.





كما وضع الهجان حجر أساس مدرسة الزهويين بشبين القناطر بتكلفة 5 مليون جنيه (جديد) بعدد 8 فصول، كما وضع حجر أساس لمدرسة عمر بن العزيز بقرية السليمانية بتكلفة 5 مليون جنيه وتحتوي على 8 فصول تتكون من أرضي وثلاث أدوار علوي، والمتوقع الانتهاء منها في ابريل القادم.





كما افتتح الهجان مدرسة ثانوي عام بنوى (توسع) بتكلفة 6 مليون جنيه وتحتوي على 18 فصل واختتم المحافظ الجولة بتفقد وافتتاح ملعب مركز شباب عرب جهينة بتكلفة 2 مليون جنيه بتمويل من الهيئة العربية للتصنيع.