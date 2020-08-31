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محافظات

ندوات تثقيفية بكفر شكر عن مبادرة مشروعك .. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نظم مركز ومدينة كفر شكر ندوة تثقيفية برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وفى إطار تبني وزارة التنمية المحلية لمبادرة مشروعك.




وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر ان الندوة نظمتها ادارة مشروعك بديوان عام المجلس باشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى وشارك فيها مندوبو بنك مصر فرع بنها وسكرتير الوحدة المحلية وبحضور عدد من المواطنين للتعارف على مبادرة مشروعك.

واضاف رئيس المركز والمدينة أنه جار تنظيم ندوات تثقيفية أخرى فى أوقات لاحقة لمبادرة مشروعك فى كافة الوحدات المحلية والمدينة أيضا وفقا للمشروع القومى للتنمية المحلية.

وأوضح أننا نستهدف هدف نشر التوعية بين المواطنين للتعرف على مبادرة مشروعك وذالك فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.


وأكد رفعت على انتظام إجراءات التصالح على مخالفات البناء ودفع جدية التصالح واستمرار العمل طوال أيام الأسبوع بجميع الوحدات المحلية وديوان عام المجلس.
ندوات تثقيفية بكفر شكر عن مبادرة مشروعك .. صور
ندوات تثقيفية بكفر شكر عن مبادرة مشروعك .. صور
ندوات تثقيفية بكفر شكر عن مبادرة مشروعك .. صور
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