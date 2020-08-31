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اقتصاد

لأول مرة منذ سنوات.. تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 3ر111 مليار دولار

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ سنوات بنهاية مارس الماضي 2020 إلى 3ر111 مليار دولار مقابل 7ر112 مليار دولار في ديسمبر 2019 بتراجع قدره 4ر1 مليار دولار.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع خلال الفترة إلى 7ر31% وهي نسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وكانت مصادر مصرفية قد صرحت في وقت سابق لوكالة أنباء الشرق بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للتخارج من الأسواق الناشئة.

ونجحت مصر في الحصول على نحو 7ر9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو وحتي يونيو الماضيين.
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