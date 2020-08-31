AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم الحريري وبري.. ماكرون يهدد بفرض عقوبات على كبار المسئولين في لبنان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:56 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لوح بتوقيع عقوبات على كبار المسؤولين في لبنان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن ماكرون أعد لائحة عقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع نظيره الأمريكي ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري وجبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر بلبنان، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وأشارت إلى أن التهديد بعقوبات على شخصيات لبنانية أدى لحل عملية تشكيل الحكومة في لبنان.

ويزور ماكرون لبنان، اليوم الاثنين لمدة 48 ساعة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر وعلى جدول أعماله برنامج مزدحم باللقاءات السياسية في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل "حكومة مهمة" كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين واطلعت عليها رويترز.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية، فيروز، في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. فرنسا تفتح تحقيقا ضد رئيس الحكومة السابق وعدد من الوزراء

أسباب زيارة ماكرون لبيروت فى هذا التوقيت

تزامنا مع وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي على تويتر: لبنان ليس وحيدا

ماكرون يعتزم لقاء الفنانة فيروز خلال زيارته لـ لبنان

ماكرون يحذر من حرب أهلية في لبنان

للمرة الثانية فى لبنان خلال شهر.. محللون عن زيارة ماكرون لبيروت: محاولة لتقريب حزب الله والفرقاء.. تدخل فرنسا الحاسم لإعادة الأمور لنصابها.. وتسريبات عن الرئيس الفرنسي تقلب المعادلة

ترشيحاتنا

بعد واقعة محكمة مصر الجديدة.. الحكومة تسعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة لـ 10 سنوات

روح الفانلة الحمرا.. فوكس: الأهلي حقق لقب كأس مصر لليد عن جدارة واستحقاق

أكدت دعمها لجهود الاستقرار..مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان

صورة رومانسية جديدة لـ ياسمين صبري وزوجها

بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تكريمه لـ بائع الفريسكا.. وزير الرياضة: إبراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به وندعمه | شاهد

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير