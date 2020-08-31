صحة كفر الشيخ: نستهدف تحقيق رضا المواطن عن أداء الخدمة الطبية.. صور

عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، ورشة عمل، تحت عنوان" أثر المتابعة فى تحقيق هدف المؤسسة"، وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المؤسسات الصحية بنطاق المحافظة وكيفية رفع مستوى الأداء ودور أخصائي المتابعة التابعين للمديرية فى ذلك.





ووجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، توجيهاتها للارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة والعمل على تكثيف المرورات فى الفترة القادمة لتحقيق رضا المواطنين عن أداء الخدمة الصحة.





تضمن اللقاء إلقاء محاضرة من مدير إدارة المتابعة، محمد جعدر، شملت الدور الذي تقوم به المتابعة في تحقيق هدف المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة من خلال تكثيف المرور على الوحدات التابعة وتلافى السلبيات أولًا بأول.





كما وجهت وكيل وزارة الصحة، بالشكر للحاضرين على الدور الذى يقومون به، وألقت كلمة خلال الاجتماع عن دور المتابعة الحيوى فى العمل مؤكدة تكامل جميع الإدارات لتحقيق رضا المواطنين عن منظومة الصحة.



