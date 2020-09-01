لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها.. بدء قبول دفعة جديدة بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس..اليوم

أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن بدء قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة علمي "بشعبتيها "والشهادات المعادلة للدراسة بالرامج الجديدة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة اليوم والبرامج جاء الآتي:









برنامج تقنية المعلومات الحيوية

برنامج هندسة التقنيات

برنامج الوسائط الرقمية

برنامج الذكاء الاصطناعي

برنامج الامن السبيراني







