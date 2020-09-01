AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها.. بدء قبول دفعة جديدة بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس..اليوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن بدء قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة علمي "بشعبتيها "والشهادات المعادلة للدراسة بالرامج الجديدة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة اليوم والبرامج جاء الآتي:


برنامج تقنية المعلومات الحيوية 
برنامج هندسة التقنيات 
برنامج الوسائط الرقمية 
برنامج الذكاء الاصطناعي 
برنامج الامن السبيراني 


وأضافت الكلية يتم منح الدرجة المزدوجة في برامجها المميزة كأولي الدرجات الاجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات علي مستوي الجامعات الحكومية منوه ضرورة الحصول علي الاحد الادني للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر.. جامعة عين شمس تعلن برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة

عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة.. وقيادات الجامعة: نسعى بقوة لإحداث نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر

بدء مناقشة مشاريع التخرج بحاسبات عين شمس.. غدًا

لطلاب شعبة العلوم بتنسيق 2020.. تعرف على مميزات وبرامج حاسبات وذكاء اصطناعى عين شمس

معامل التنسيق بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تستقبل 145 طالبا من المرحلة الأولى

تنسيق 2020.. جامعة عين شمس تعلن شروط القبول والالتحاق بالبرامج الجديدة... لأول مرة.. برنامج جديد على مستوى الجامعات للدراسات العليا بألسن عين شمس

ترشيحاتنا

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد

بعد رحيله عن الأهلي.. نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب في الزمالك

هاني الناظر محذرا من عربات الفول: تتسبب في انتشار كورونا

شعبة الجمارك تحسم الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

محمد عبد الوهاب السبب .. ميدو يوجه شكرا خاصا لـ أحمد شوبير

موقف مهين بـ مباراة الإسماعيلي والاتحاد.. طرد حسني عبد ربه من ملعب الإسماعيلية

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

أسرار ليلة حادث الأميرة ديانا.. خرجت من السيارة على قيد الحياة.. وآخر كلماتها

تعرف على تفاصيل غرق قرية بالأقصر بسبب زيادة منسوب الترعة

بلوزة شيفون أسود .. هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة زوجها أحمد فهمى.. شاهد

لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد