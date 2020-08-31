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برلمان

برلماني: ضربات الجيش أفشلت خططا خارجية خبيثة تجاه سيناء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:20 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بالبيان الذي أعلنته القوات المسلحة المصرية، وكشفت فيه عن نجاحها في تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا بمحافظة شمال سيناء، علاوة على تدمير 10 عربات دفع رباعي، كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية في أعمالها الشيطانية.

وأشار خليل، في تصريحات له، إلى أن هذه الضربات القوية تجاه حصون الإرهاب تكشف إلى أي مدى تقوم القوات المسلحة ببذل الغالي والنفيس للقضاء على الإرهاب.

ولفت إلى أن مصر تتعرض لمؤامرة ارهابية مستمرة، منذ أكثر من 7 سنوات. لكن بفضل التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصرار ودأب القوات المسلحة المصرية فإن هناك نجاحات قوية في قطع أذرع الإرهاب في سيناء.

وشدد خليل إلى وجود أهداف خبيثة من جراء استمرار تمويل الجهات الخارجية، وقيام أعداء مصر باستمرار تقديم الدعم المادي وتهريب السلاح، إلى هذه الجماعات الضالة وهي الرغبة في تشتيت فكر صانع القرار في مصر. وإثنائه عن خطط العمران والتنمية في مصر وعزل سيناء عن مصر، وهو ما لم ولن يحدث لأن هناك إيمان تام بضرورة إعادة بناء مصر وتجهيزها كوطن للمستقبل والتفاني في الحفاظ على سيناء.
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