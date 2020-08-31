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أخبار العالم

أيقونة وحالمة.. ماكرون يكشف أغنيته المفضلة لفيروز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على لقائه السيدة فيروز التي استقبلته في منزلها مساء اليوم الاثنين.

وقال ماكرون للمتظاهرين أثناء مغادرته منزل فيروز إن "اللقاء مع السيدة فيروز كان استثنائيًا ولا أستطيع البوح بما قالته لي، وفيروز رمزكم في لبنان وأغنيتي المفضلة هي (لبيروت)".

وأضاف: "فيروز تعطينا الأمل وتعطي صورة حالمة عن لبنان وأنا أعدكم أن يعود لبنان أفضل".

وتابع أن فيروز تجسد قصص المحبة، واصفا إياها بـ"الإيقونة" ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين.

ووجه حديثه للمتظاهرين قائلا:"ارتدوا الكمامات وحافظوا على التباعد الاجتماعي".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اللقاء بين ماكرون والسيدة فيروز استغرق ساعة وربع.
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