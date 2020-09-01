ضبط ٢٧٠٨ قضايا بمحطات القطارات خلال ٤٨ ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى مجال ضبط كافة المخالفات والظواه السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات خلال ٤٨ ساعة عن ضبط (2708) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.