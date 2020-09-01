ما هي مراحل سرطان الرئة؟

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة. لكل منها نظام مرحلي منفصل يستخدمه الأطباء لتصنيف مدى تقدم السرطان.





يساعد التدريج الأطباء على توقع التوقعات المحتملة لشخص مصاب بسرطان الرئة، يمكن أن يساعدهم أيضًا في تطوير أفضل خطة علاج ممكنة.





في هذه المقالة ، نلقي نظرة على أنظمة التدريج المختلفة للأنواع الرئيسية لسرطان الرئة ، وكيف تؤثر على التوقعات ، ولمحة عامة عن الأعراض والتشخيص، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.





كلا النوعين الرئيسيين لسرطان الرئة لهما أنظمة مختلفة في التدريج.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

معظم حالات سرطان الرئة هي سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، يمثل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) 80-85٪ من حالات سرطان الرئة. الأنواع الفرعية الثلاثة الرئيسية هي:





غدية. حوالي 40٪ من المصابين بسرطان الرئة يعانون من سرطان غدي. يتطور عادةً في الأجزاء الخارجية من الرئة ويميل إلى النمو بشكل أبطأ من النوعين الفرعيين الآخرين. هذا يعني أن هناك فرصة أفضل لاكتشاف الورم وعلاجه قبل انتشاره.



سرطانة حرشفية الخلايا. هذا يمثل حوالي 25-30 ٪ من سرطانات الرئة. ينمو من الخلايا التي تبطن المسالك الهوائية من الداخل. يتطور سرطان الخلايا الحرشفية عادةً في وسط الرئة.



سرطان الخلايا الكبيرة. يشكل هذا حوالي 10-15٪ من سرطانات الرئة. يمكن أن ينمو في أي جزء من الرئة ويميل إلى النمو بشكل أسرع من الأنواع الفرعية الأخرى، عادة ما يستخدم الأطباء المعايير التالية لتجهيز NSCLC:





حجم وموقع الورم

عدد الغدد الليمفاوية القريبة التي انتشر إليها السرطان

ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى أعضاء بعيدة ، أو انتشر

باستخدام هذه المعايير ، يقومون بحساب أي من المراحل التالية يصف بشكل أفضل NSCLC:

المرحلة 1: يكون الورم في رئة واحدة ولم ينتشر إلى أي عقد ليمفاوية أو أعضاء بعيدة.

المرحلة 2: نما السرطان ليصبح أكبر من 3 سنتيمترات (سم) وقد ينتشر إلى العقد الليمفاوية داخل الرئة ولكن ليس إلى أي أعضاء بعيدة.

المرحلة 3: نما السرطان ليصبح أكبر من 7 سم وقد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية في وسط الصدر ولكنه لم ينتشر إلى أي أعضاء بعيدة. المرحلة 3 لها نوعان فرعيان:

3 أ: لم ينتشر السرطان إلى الجانب الآخر من الصدر.

3 ب: انتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية في الرئة المقابلة أو بالقرب من عظمة الترقوة.

المرحلة 4: انتشر NSCLC إلى الرئة الأخرى ، إلى السائل حول الرئة أو القلب ، أو إلى الغدد الليمفاوية البعيدة أو الأعضاء.





سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

يمثل سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC) حوالي 15٪ من جميع حالات سرطان الرئة.

و الأكثر شيوعا نظام التدريج لمؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية يكسر هذا المرض إلى فئتين:

مرحلة محدودة: في هذه المرحلة ، يكون السرطان قد تطور على جانب واحد فقط من الصدر ويشمل منطقة واحدة من الرئة أو العقد الليمفاوية أو كليهما.

المرحلة الممتدة: انتشر السرطان إلى الجانب الآخر من الصدر أو خارج الصدر.





قد يؤثر عمر الشخص وصحته العامة على نظرته.

تعتمد التوقعات بالنسبة للشخص المصاب بسرطان الرئة على النوع والمرحلة. يمكن أن تؤثر العوامل الأخرى ، مثل العمر والصحة العامة ، على التوقعات أيضًا.

يستخدم ACS معدل البقاء على قيد الحياة لإثبات احتمالية أن يعيش الشخص لمدة 5 سنوات بعد التشخيص.

يقارن هذا المعدل فرصة الشخص المصاب بسرطان الرئة للبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات مع فرصة الفرد غير المصاب بالسرطان.

آفاق سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

وفقًا لـ ACS ، فإن الأشخاص الذين يعانون من NSCLC والذين يتلقون التشخيص والعلاج قبل انتشار السرطان من موقعه الأصلي لديهم معدل بقاء لمدة 5 سنوات بنسبة 60 ٪ .

إذا انتشر السرطان إلى الهياكل القريبة أو العقد الليمفاوية ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات ينخفض ​​إلى 33٪. بمجرد أن ينتشر السرطان إلى أماكن بعيدة ، مثل الدماغ أو العظام أو الكبد ، يكون لدى الشخص فرصة بنسبة 6٪ للبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات.





سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

يميل SCLC إلى النمو والانتشار بسرعة ، مما يجعل من الصعب على الأطباء علاجه ويؤدي عمومًا إلى نظرة سيئة.

عندما يظل السرطان موضعيًا ، يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 29 ٪ . تنخفض هذه النسبة إلى 15٪ بمجرد انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة و 3٪ إذا وصل السرطان إلى أعضاء بعيدة.

قد لا يفيد الفحص كل شخص معرض لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

ومع ذلك ، يمكن للأشخاص المعرضين لخطر كبير زيادة فرصهم في تحديد سرطان الرئة وعلاجه قبل أن يتطور إلى مرحلة لاحقة وأكثر خطورة.

يوصي الأطباء بإجراء مسح مقطعي بجرعة منخفضة لفحص سرطان الرئة.

تحدد ACS الأشخاص الذين لديهم المعايير التالية على أنهم مناسبون لفحص سرطان الرئة:

أن يبلغ من العمر 55-74 سنة

التدخين حاليًا أو الإقلاع عن التدخين خلال الـ 15 عامًا الماضية

لديك تاريخ تدخين لا يقل عن 30 سنة عبوة

يجب أن يكونوا أيضًا على دراية بفوائد ومخاطر الفحص وأن يشاركوا بنشاط في قرار البدء. يحتاج الأشخاص الذين يختارون فحص سرطان الرئة إلى الوصول إلى مركز فحص وعلاج عالي الجودة.



تشبه أعراض سرطان الرئة أعراض التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي . هذا جزء من السبب الذي يجعل أكثر من 70٪ من سرطانات الرئة في مراحل متقدمة بالفعل قبل أن يكتشفها الأطباء ، وفقًا لمراجعة عام 2015.





توصي ACS بالتماس الاستشارة إذا ظهرت الأعراض التالية:

السعال المستمر الذي يخرج منه الدم أو البلغم الداكن بانتظام

صوت أجش

ألم صدر

ضيق في التنفس

أزيز

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

التعب أو الضعف

قلة الشهية

فقدان الوزن

قد تظهر أعراض جديدة مع تقدم سرطان الرئة. وتشمل هذه:

صداع أو دوخة أو نوبات قد تشير إلى انتشار السرطان إلى الجهاز العصبي

اليرقان ، بسبب انتشار السرطان في الكبد

كتل تحت الجلد إذا وصل السرطان إلى الغدد الليمفاوية

ألم في الظهر

ألم الورك

آلام العظام العامة





قد يطلب الطبيب إجراء أشعة سينية على الصدر للمساعدة في تشخيص سرطان الرئة.

إذا كانت الأعراض تشير إلى وجود سرطان الرئة ، فسيقوم الطبيب أولًا بإجراء أشعة سينية على الصدر.





إذا اكتشفت الأشعة السينية علامات وجود ورم أو لم تحدد سبب أعراض الصدر ، فسيطلبون التصوير المقطعي المحوسب. ينتج التصوير المقطعي المحوسب صورة أكثر تفصيلًا ويمكن أن يكشف عن حجم الورم وشكله وموضعه في الرئة.





تتمثل الخطوة التالية في معرفة ما إذا كان الشذوذ (عادةً عقدة أو كتلة) الذي يظهر في التصوير المقطعي المحوسب هو السرطان. إذا كان الأمر كذلك ، يحتاج الطبيب أيضًا إلى تحديد نوع سرطان الرئة.





لتحقيق ذلك ، سيطلب الطبيب خزعة من نسيج الرئة باستخدام إبرة أو جراحة. بدلًا من ذلك ، يمكن للطبيب فحص عينات الخلايا من البلغم أو السائل المحيط بالرئة.





يستخدم الأطباء أنظمة تصنيف مختلفة وفقًا لنوع سرطان الرئة الذي يعاني منه الشخص. تعتمد المراحل على حجم الورم ، وما إذا كان قد انتشر ، وأين انتشر.





تذكر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن سرطان الرئة هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا ، والسبب الرئيسي للوفاة من السرطان. في بعض الأحيان ، تشبه الأعراض حالات أخرى ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي ، مما يعني أن الأطباء لا يشخصونه دائمًا حتى يصل إلى مرحلة لاحقة.





ومع ذلك ، يمكن أن يساعد الفحص في بعض الحالات ، والتشخيص المبكر هو وسيلة لتحديد سرطان الرئة في مرحلة أكثر قابلية للعلاج.

يجب على أي شخص يعاني من أعراض تتعلق بسرطان الرئة أن يرى الطبيب في أسرع وقت ممكن.