AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عمارة: حسام حسن أفضل مدير فني.. وعبدالحفيظ لن يتكرر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
قال محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، إن حسام حسن هو أفضل مدير فنى، ويتمنى توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأضاف محمد عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني، مشيرا إلى أن إيهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر، وهو الأفضل فى مصر بالوقت الحالى.

كما يرى محمد عمارة ، أن سيد عبد الحفيظ شخص لن يتكرر كمدير كرة داخل الأهلى،  حيث اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة 15 عاما في القلعة الحمراء، ما بين منسق ومدير كرة، وأثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.

ونشب خلاف حاد خلال الفترة الماضية بين محمد عمارة وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بسبب رحيل نجل الأول عن صفوف الفريق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا أعترف بتصنيف الـ كاف.. أحمد عبد الغني: الزمالك نادي القرن الحقيقي ..فيديو

خالد بيبو يعتذر عن عدم الاستمرار في العمل بلجنة التخطيط بالأهلي

خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

كارت أحمر .. قائمة أبناء العاملين المغضوب عليهم فى الأهلي والزمالك

محمد عمارة: سعدت لرحيل نجلي عن الأهلي.. وخالد بيبو لا يحب إلا نفسه وابنه ضعيف فنيا

بعد رحيله عن الأهلي.. نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب في الزمالك

ترشيحاتنا

النيابة العامة: حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 4 في قضية فتاة فيرمونت

الترجي يحصل على توقيع نجم «يد الأهلي» لمدة 3 مواسم

سحبه خارج خيمته أثناء نومه.. دب ينهي حياة رجل بطريقة مروعة

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد