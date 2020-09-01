قطار التنمية لا يكل ولا يمل.. رشا مجدي: بدء تنفيذ الجيل الثاني من المنظومة الصحية بالأقصر.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه تم العمل على تطبيق تجربة المنظومة الصحية ، والتي بدأت في محافظة بورسعيد، لتطبيقها في محافظة الأقصر، وذلك من خلال 59 وحدة صحية و8 مستشفيات بالمحافظة.





وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة ستبدأ في تطبيق الجيل الثاني من الرعاية الصحية، وهو يختص بطب الأطفال والنساء والباطنة.





وتابعت "مجدي": "قطار التطوير المصري لا يكل ولا يمل"، مشيرة إلى أن رؤية الدولة القادمة ترتكز على وجود مدرسة للتمريض بكل محافظة، للنهوض بالمنظومة الصحية.





ومن جانبه قال الإعلامي محمد جاد، إن المنظومة تغطي كل المحافظات، ومصر تسير على الطريق الصحيح من خلال المنظومة الصحية الجديدة.