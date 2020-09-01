AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قطار التنمية لا يكل ولا يمل.. رشا مجدي: بدء تنفيذ الجيل الثاني من المنظومة الصحية بالأقصر.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه تم العمل على تطبيق تجربة المنظومة الصحية، والتي بدأت في محافظة بورسعيد، لتطبيقها في محافظة الأقصر، وذلك من خلال 59 وحدة صحية و8 مستشفيات بالمحافظة.

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة ستبدأ في تطبيق الجيل الثاني من الرعاية الصحية، وهو يختص بطب الأطفال والنساء والباطنة.

وتابعت "مجدي": "قطار التطوير المصري لا يكل ولا يمل"، مشيرة إلى أن رؤية الدولة القادمة ترتكز على وجود مدرسة للتمريض بكل محافظة، للنهوض بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه قال الإعلامي محمد جاد، إن المنظومة تغطي كل المحافظات، ومصر تسير على الطريق الصحيح من خلال المنظومة الصحية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأقصر تستعد لتطبيق المنظومة.. تدريب العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل على آليات التحول الرقمي

الأقصر تستعد لـ التأمين الصحي الشامل.. تشغيل تجريبي للمنظومة.. تنطلق في 59 وحدة ومركز و8 مستشفيات.. تسجيل 719 ألف مواطن.. وفتح 182 ألف ملف عائلي

بعد نجاح المرحلة الأولى.. رشا مجدي: تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر خلال أيام

مجلس الهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرض مقترحات تطوير منظومة الخدمات العلاجية.. ويؤكد: نسعى لتحقيق تغطية طبية شاملة لجميع المصريين.. وبدء الشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي بالأقصر قريبا

خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الرعاية الصحية.. الهيئة تناقش آخر استعدادات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي بالأقصر.. والسبكي: نستهدف بناء نظام صحي يرتكز على الجودة وفقا لأفضل المعايير

وزيرة الصحة: وحدة طب أسرة المريس أكثر الوحدات تسجيلا للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي بالأقصر

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا: إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها برسالة مؤثرة.. يسرا تشعل إنستجرام.. وفيفي عبده تتذكر وحيد سيف بفيديو نادر له

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر

عدنان حلبية يكشف سبب رحيل طارق العشري عن المصري

محمد عمارة: حسام حسن أفضل مدير فني.. وعبدالحفيظ لن يتكرر

AdvertisementS

نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

اليوم البدء في صرف 7 سلع جديدة من التموين.. تعرف عليها

مع الموجة الثانية لـ كورونا.. ابتعد عن هذا النوع من الكمامات فورا

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو

أخبار الرياضة| نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى.. وإبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. وإصابة أداما تراوري بـ كورونا

أسرار ليلة حادث الأميرة ديانا.. خرجت من السيارة على قيد الحياة.. وآخر كلماتها

أخبار الفن| يسرا تشعل السوشيال ميديا .. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

ما الفرق بين سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية؟

أخبار التوك شو.. هاني الناظر يحذر من عربات الفول.. متحدث الوزراء: الفترة القادمة صعبة وحرجة لـ كورونا.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة

بسبب الإهمال والأنانية.. طائرة تتحول إلى بؤرة تفشي فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها