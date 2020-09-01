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أخبار العالم

حركة النهضة فى تونس تقرر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:19 ص
حركة النهضة فى تونس
حركة النهضة فى تونس تقرر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي
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سمر صالح
قررت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الثلاثاء، منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي ستعرض على البرلمان في وقت لاحق اليوم.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني إن الحركة ستصوت لصالح حكومة المشيشي تغليبا للمصلحة الوطنية وذلك رغم تحفظاتها على مسار تشكيلها وتركيبتها، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحركة ستعمل بعد مرور الحكومة على تطويرها وإصلاحها في اتجاه أن تكون حكومة ذات قاعدة سياسية برلمانية وفق قوله.

وأوضح أن حركة النهضة مازالت متمسكة بتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية وستواصل العمل على ذلك.

ورأى متابعون أن حركة النهضة تريد من خلال موقفها هذا تمرير حكومة المشيشي ثم العمل على إدخال تغييرات عليها، وذلك على الرغم من تحذير الرئيس قيس سعيد من تمرير الحكومة ثم تعديلها لاحقا.

وحذر الرئيس التونسي مساء الاثنين، من تمرير حكومة هشام المشيشي المقترحة، والعمل بعد ذلك على إدخال تعديلات عليها، فيما يبدو أنه تحذير للأحزاب السياسية من تعطيل العمل الحكومي وإعادة سيناريو حكومة إلياس الفخفاخ.

وقبل ساعات من جلسة استثنائية في البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة المقترحة والمصادقة عليها بمنح الثقة من عدمه، التقى سعيد ممثلين عن أبرز الأحزاب والكتل البرلمانية، حيث تم التطرق إلى مسار تكوين الحكومة والصعوبات التي اعترضتها إلى حد الآن.
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