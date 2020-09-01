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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: طرح 143 قطعة أرض مقابر للمسلمين بـ6 أكتوبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن طرح 143 قطعة أرض مقابر متخللات بمنطقة مقابر المسلمين القديمة بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أنه سيتم طرح 121 قطعة أرض بمساحة (40م) و(22) قطعة بمساحة (60م2)، وذلك لقاطني مدن ( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد) بنظام حق الانتفاع.

وأوضح المهندس محمد أنور، أنه يتم الحصول على الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر نظير سداد مبلغ (300) جنيه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1/9/2020، كما يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة الشروط، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 6/9/2020 وحتى يوم الأربعاء 30/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الانتفاع بقطعة أرض المقبرة بمساحة 40م2 جنيه (54600) جنيه، ومساحة 60م2 (81900) جنيه، كما أن مساحة المقبرة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية بعد معاينتها على الطبيعة.

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وبالنسبة لأسلوب السداد، أضاف المهندس محمد أنور: يتم سداد 50% من قيمة مقابل حق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة (دفعة حجز) مع تقديم استمارة الحجز، كما يتم سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع قبل الاستلام  بجانب 1% مصاريف إدارية + 5. % لمجلس الأمناء من إجمالي قيمة الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.

وبالنسبة لشروط الحجز، أشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويا( شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن)6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة، مضيفًا أنه سيتم تخصيص قطع أراضي المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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