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محافظات

محافظ القاهرة محذرا أصحاب البناء المخالف: إزالات فورية أول أكتوبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء .

وحذر المحافظ، من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .

وناشد محافظ القاهرة ، المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ ٢٥% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح.

ووجه رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص .
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