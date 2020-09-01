الكويت: لا تغييرات على قائمة الدول الممنوعة من دخول البلاد.. أمر ملكي سعودي بإحالة عدد من المسئولين للتقاعد.. والضغط الفرنسي يؤتي أولى ثماره في لبنان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت اليوم

الكويت تؤكد: الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا

احتجاز كويتي في مطار ستانستد في لندن بشبهة الإرهاب.. والسفارة في بريطانيا: بدون وليس كويتيا

«التحالف» يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عشاء «فيروزي» لماكرون كلل بوسام تكريمي

إسرائيل تعلن عن تخفيف الحصار على قطاع غزة

لبنان: مصطفى أديب يتعهد بتشكيل حكومة متجانسة تقر الإصلاحات

مجلس الأمن يعقد الجمعة اجتماعًا حول الوضع في بيلاروسيا

ترمب: بايدن شخص ضعيف.. ولا ينبغي له الترشح للرئاسة









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ركزت صحيفة "الأنباء" على إعلان وزارة الصحة الكويتية أمس، الاثنين، تسجيل 473 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85109 حالات، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع الوفيات، حتى أمس 531 حالة، كما تم الإعلان عن شفاء 574 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 77224حالة.









وكانت صحيفة "الجريدة" أشارت إلى إعلان عدد من وسائل الإعلام البريطانية، أن شرطة مقاطعة إسيكس وأجهزة مكافحة الإرهاب قد احتجزت يوم أمس الأول رجلين هما مواطن كويتي يبلغ من العمر 34 عامًا، ومواطن إيطالي يبلغ من العمر 48 عامًا، كانا قد وصلا إلى العاصمة البريطانية لندن في رحلة قادمة من فيينا.









وفي الشأن نفسه، نقلت صحيفة "الوطن" عن سفارة دولة الكويت في لندن قولها إنها بادرت بالتواصل مع السلطات البريطانية المعنية فور علمها بما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول احتجاز راكبين الأحد الماضي أحدهما كويتي بعد هبوط طائرة في مطار (ستانستيد) في لندن رافقتها خلال الرحلة مقاتلتان بريطانيتان.









وذكرت السفارة في بيان صحفي أمس، الاثنين، أنه تبين بأن المشتبه به ليس كويتيا وإنما من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بعد عثور طاقم الطائرة على ورقة خاصة بالمذكور داخل دورة المياه تم الاشتباه في محتواها.









و أفادت صحيفة "القبس" بأن مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء، رأى خلال اجتماعه قبل قليل استمرار، قائمة الدول 32 الممنوعة، من دخول البلاد حتى اشعار آخر، مشددة على أنها قابلة للتغيير في أي وقت انخفاضا أو زيادة.









وقالت "القبس" إنه مع انطلاق أول رحلة طيران من تل أبيب إلى الإمارات أمس، أكدت مصادر حكومية لـ «القبس» أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقًا عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى دولة الإمارات.









وقالت المصادر إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للبلاد، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تمامًا، مبيّنة أن ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلًا.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الجريدة" إصدار خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالته مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.









وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»: «أنهت الأوامر الملكية خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة».









ونقلت صحيفة "الراي" عن وكالة الأنباء السعودية أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران مستهدفين مدنيين في المنطقة الجنوبية بالسعودية.









وذكرت صحيفة "الجريدة" أنه في خطوة مهمة على طريق حل الصراعات العميقة الجذور التي اندلعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وكأولوية قصوى للحكومة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا في السلطة، وقَّع قادة حركات سودانية متمرّدة ومسئولون في الحكومة رسميًا بالأحرف الأولى، أمس، على اتفاق سلام «تاريخي» ينهي نزاعات في مناطق عدة، لا سيما في إقليم دارفور.









وأقيمت مراسم توقيع رسمية في جوبا برعاية رئيس جنوب السودان سيلفا كير، وحضرت الاحتفال وفود إماراتية وسعودية ومن دول أفريقية، ووقع الاتفاق زعماء خمس جماعات، بينها أربعة من دارفور، وواحدة من المناطق الجنوبية التي تقول إنها مهمشة أيضا، غير أن فصيلين رئيسين آخرين، أحدهما من دارفور والآخر من الجنوب، لم يوقعا.









وأضافت "الراي" أن الجزائر أعلنت يوم أمس، الاثنين، تخفيف إجراءات الحجر المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضوء تراجع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وقررت بالخصوص تقليص عدد الولايات الخاضعة لحظر تجول وإعادة فتح دور الحضانة والمكتبات والمتاحف.









وأوضحت صحيفة "القبس" أنه يبدو أن الضغط الذي مارسه على المسئولين بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت ملوحًا لهم بسيف العقوبات قد فعل فعله، حيث استقبل لبنان أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس حكومة جديد كليا، وما كان تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة ليأتي إلا بالضغط الغربي على من هم في السلطة إلى حد وضع قائمة عقوبات فرنسية ــ أمريكية على من يعرقل عملية الإصلاح.









في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أمس، كلّف سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب. ونال أديب 90 صوتًا في الاستشارات النيابية الملزمة.









وفور تكليفه، تعهّد أديب بالإسراع في «تشكيل حكومة متجانسة من أصحاب الكفاءات والاختصاص»، داعيًا إلى «التنفيذ الفوري للإصلاحات، باعتبار ذلك مدخلًا لاتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي».









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، الاثنين، عن تخفيف اجراءات الحصار على المفروض على قطاع غزة منذ الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن التفاهمات التهدئة مع حركة حماس بغزة.









وقال منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كميل ابوركن، في تصريح صحفي على صفحته الرسمية: "إنه تقرر إعادة نشاط معبر كرم أبو سالم ليتم العمل فيه كالمعتاد اعتبارا من صباح اليوم، الثلاثاء، وفقا لتقييم للأوضاع ومشاورات أمنية ورهنا بالحفاظ على الاستقرار الأمني والهدوء".









دوليا، أوضحت صحيفة "الراي" أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة اجتماعًا جديدًا غير رسمي حول الأزمة في بيلاروسيا سيكون هذه المرة علنيًا وسيشارك فيه مبدئيًا زعيمة المعارضة في هذا البلد سفيتلانا تيكانوفسكايا، وفق ما أعلن دبلوماسيون أمس، الاثنين.









وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع الذي سيعقد عبر الفيديو سيخصص لبحث حقوق الإنسان في بيلاروسيا بعد قرار حكومتها طرد وسائل إعلام أجنبية نهاية الأسبوع الماضي وسحب اعتماد عدد من الصحافيين.













وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجح في الحصول على موافقة أيقونة الفن العربي فيروز على استقباله، فلطالما مَنّى كثيرون من لبنان والعالم العربي النفس بسرقة لقاء أو شبه لقاء أو الفوز بلحظات أو هنيهات مع سفيرة لبنان إلى النجوم.









ووصل الزائر الفرنسي الكبير إلى بيروت مساء أمس في زيارته الثانية إلى لبنان خلال أقل من شهر بعد زيارته الأولى التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت المروع، وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن منافسه الانتخابي، المرشح الديمقراطي جو بايدن، خاضع لسيطرة أشخاص لم يسمهم ووصفهم بمتربصين في الظل، وأشار إلى أن بايدن لن يتمكن من تهدئة الاضطرابات.









وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ليل الاثنين: "إنه شخص ضعيف.. كان ضعيفًا طيلة حياته، ما كان ينبغي له الترشح للرئاسة".









وأضاف ترامب أنه "لا يرغب في مناقشة منافسه"، مشيرًا إلى أن بايدن يخضع لتلاعب قوى أخرى.









و قالت صحفة "الراي" إن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية أفاد بأن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب قرب ساحل شمال تشيلي اليوم، الثلاثاء.







