مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021 : إنشاء 3 صالات جديدة مفخرة لمصر

قال حسين لبيب ، مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، إن العاملين بوزارة الرياضة بداية من اللجنة المنظمة يحاولون التخلص من أى صعوبات تخص بطولة العالم.
وأضاف حسين لبيب ، خلال حواره المذاع فى مؤتمر اليوم ، أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وراء فوز مصر فى تنظيم بطولة العالم بمفردها كدولة و بذل مجهود كبير جدًا لإنجاح هذه البطولة .
وأكد مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، أنه يتم إنشاء 3 صالات على مستوى عالى جدا ، لافتًا إلى أنه عند فتحها ستصبح مفخرة لمصر كلها ، مشيراُ إلى أن حجم الإنجازات المصرية كبيرة .
و تابع مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، أن اللجنة المنظمة بجميع أفرادها سواء رؤساء اللجان او المنظمين بذلوا مجهود ضخم ، وشركة تذكرتى و لاكى تورز لهم دور عظيم فى إنجاح البطولة .
وأكد أن اللجنة المنظمة مكونة من مدير البطولة ونائب مدير البطولة ، إلى جانب 17 لجنة مختصة بينهما تفاعل مشترك ، بالاضافة إلى تنسيق اللجان بأكملها وكافة المنظومة المتفاعلة سويًا .