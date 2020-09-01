مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021 : إنشاء 3 صالات جديدة مفخرة لمصر

وأضاف حسين لبيب ، خلال حواره المذاع فى مؤتمر اليوم ، أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وراء فوز مصر فى تنظيم بطولة العالم بمفردها كدولة و بذل مجهود كبير جدًا لإنجاح هذه البطولة .

ستصبح مفخرة لمصر كلها ، مشيراُ إلى أن

إنشاء 3 صالات على مستوى عالى جدا ، لافتًا





و تابع مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، أن اللجنة المنظمة بجميع أفرادها سواء رؤساء اللجان او المنظمين بذلوا مجهود ضخم ، وشركة تذكرتى و لاكى تورز لهم دور عظيم فى إنجاح البطولة .





وأكد أن اللجنة المنظمة مكونة من مدير البطولة ونائب مدير البطولة ، إلى جانب 17 لجنة مختصة بينهما تفاعل مشترك ، بالاضافة إلى تنسيق اللجان بأكملها وكافة المنظومة المتفاعلة سويًا .