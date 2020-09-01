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مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021 : إنشاء 3 صالات جديدة مفخرة لمصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:47 م
مدير بطولة كرة اليد
مدير بطولة كرة اليد لعام 2021
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ريهام فيكتور
قال حسين لبيب ، مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، إن العاملين بوزارة الرياضة بداية من اللجنة المنظمة يحاولون التخلص من أى صعوبات تخص بطولة العالم.

وأضاف  حسين لبيب ، خلال حواره المذاع فى مؤتمر اليوم ، أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وراء  فوز مصر فى تنظيم بطولة العالم بمفردها كدولة و بذل مجهود كبير جدًا لإنجاح هذه البطولة  .

وأكد  مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، أنه يتم إنشاء 3 صالات على مستوى عالى جدا ، لافتًا إلى أنه عند فتحها ستصبح مفخرة لمصر كلها ، مشيراُ إلى أن حجم الإنجازات المصرية كبيرة  . 

و تابع  مدير بطولة كرة اليد لعام 2021 ، أن اللجنة المنظمة بجميع أفرادها سواء رؤساء اللجان او المنظمين بذلوا مجهود ضخم  ، وشركة تذكرتى و لاكى تورز لهم دور عظيم فى إنجاح البطولة .

وأكد أن اللجنة المنظمة مكونة من مدير البطولة ونائب مدير البطولة ، إلى جانب 17 لجنة مختصة بينهما تفاعل مشترك ، بالاضافة إلى تنسيق اللجان بأكملها وكافة المنظومة المتفاعلة سويًا . 
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