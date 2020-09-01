الماضي عظيم والقادم أعظم.. مدير اللجنة الدعائية: مفاجأة في خطة الدعاية لكأس العالم لكرة اليد

قال الكابتن حسين زقزوق، مدير لجنة التسويق بالاتحاد المصري لكرة اليد ولاعب سابق، ردا على سؤال أحد الصحفيين، عن طرح أفلام دعائية للبطولة بمشاركة نجوم الشباب والرياضة، إن هناك خطة كاملة للترويج وتسويق البطولة تحمل العديد من المفاجآت، تحت شعار "الماضي عظيم والقادم أعظم" .





وأضاف الكابتن حسين زقزوق ،خلال مؤتمر صحفي ، اليوم ، للإعلان عن تفاصيل قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2021 ، أن هناك أفلام دعائية كبرى، بداية من عملية القرعة تنتظر بطولة اليد القادمة، وهى تمثل مصر بداية من عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.





ولفت "زقزوق "، إلى أن هناك خطة تسويقية كاملة ، بخصوص الخطة الدعائية لبطولة العالم لليد القادمة 2021.