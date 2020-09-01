AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الماضي عظيم والقادم أعظم.. مدير اللجنة الدعائية: مفاجأة في خطة الدعاية لكأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:55 م
مؤتمر صحفي بحضور
مؤتمر صحفي بحضور وزير الشباب والرياضة
Advertisements
نورهان رأفت
قال الكابتن حسين زقزوق، مدير لجنة التسويق بالاتحاد المصري لكرة اليد ولاعب سابق، ردا على سؤال أحد الصحفيين، عن طرح أفلام دعائية للبطولة بمشاركة نجوم الشباب والرياضة، إن هناك خطة كاملة للترويج وتسويق البطولة تحمل العديد من المفاجآت، تحت شعار "الماضي عظيم والقادم أعظم" .

وأضاف الكابتن حسين زقزوق ،خلال مؤتمر صحفي ، اليوم ، للإعلان عن تفاصيل قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2021 ، أن هناك أفلام دعائية كبرى، بداية من عملية القرعة تنتظر بطولة اليد القادمة، وهى تمثل مصر بداية من عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.

ولفت "زقزوق "، إلى أن هناك خطة تسويقية كاملة ، بخصوص الخطة الدعائية لبطولة العالم لليد القادمة 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة المنظمة لمونديال اليد تراجع عروض حفل القرعة بمتحف الحضارات الجديد

وزير الرياضة خلال تفقده موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد: عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة

في ضيافة التاريخ.. سفح أهرامات الجيزة يستقبل حفل قرعة مصر 2021

أشغال شاقة لـ منتخب مصر بمعسكره المغلق بالغردقة استعدادا لمونديال اليد.. صور

وزير الرياضة يبحث ترتيبات حفل قرعة مونديال اليد مع اللجنة المنظمة

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل قرعة المونديال.. وزير الشباب والرياضة يلتقي باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد

ترشيحاتنا

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

فيديو جراف.. تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

ادعت الزوجة وقوع الطلاق وأنكره الزوج فمن المصدق منهما؟ البحوث الإسلامية يوضح

هل تصح الصلاة وقت الأذان أم أنتظر حتى ينتهي .. أمين الفتوى يجيب

استعدادًا لمواجهة دجلة.. الأهلي يعود للتدريبات والغيابات تحاصر فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور