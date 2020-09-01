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حوادث

تستخدم برامج مقلدة.. ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة في الجيزة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الأمنية في ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائى "منتهية التراخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها حيث تم التقابل مع "سكرتيرة بالشركة" وبالتفتيش فى حضورها تم ضبط ( جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة مونتاج محمل عليها مصنفات فنية عبارة عن أغانى عربية مصورة وأفلام عربية وأفلام كرتون إنتاج مصرى وأفلام أجنبية ومجموعة كبيرة من مقاطع فيديو وكذا أعمال الكاستينج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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