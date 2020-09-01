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محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ 115 قرار إزالة فى المحمودية ودمنهور والرحمانية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا ازاله كافه أشكال التعديات عليها.

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في نفس السياق نفذت الواحدات المحلية لمراكز المحمودية، دمنهور، الرحمانية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها من التلوث و ازاله كافه أشكال التعديات عليها. 

  
وأسفرت الحملة عن  تنفيذ  115 قرار إزاله باجمالى مساحات 8108 م2، على النحو التالى :- تنفيذ 48 قرار إزالة على مصرف الخيرى بمساحة اجمالية 3028 متر مسطح بهندسه صرف دمنهور.

كما تم تنفيذ  17 قرار ازالة بمساحة اجمالية قدرها 500 متر مسطح عبارة عن مبانى بالطوب والأسمنت وخرسانة مسلحة وعشش وردم بالمجرى المائى بزمام هندسة صرف الرحمانية بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالمحموديه وشرطة المحموديه.

وأسفرت الحملة أيضا عن تنفيذ  35 قرار ازاله بالميل الخارجي لترعة المحموديه عبارة عن مبانى وأسوار بمساحة 4580 متر مسطح بهندسه رى أبو حمص وبتامين من مركز شرطة دمنهور وبالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز دمنهور، و تنفيذ  15 قرار ازالة على الرياح البحيرى بهندسة رى الخطاطبه 

محافظ البحيرة: تنفيذ 115 قرار إزالة فى المحمودية ودمنهور والرحمانية
محافظ البحيرة: تنفيذ 115 قرار إزالة فى المحمودية ودمنهور والرحمانية
محافظ البحيرة: تنفيذ 115 قرار إزالة فى المحمودية ودمنهور والرحمانية
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