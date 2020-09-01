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رياضة

ميار شريف بطلة مصر في التنس تواجه الصربية إيفانا ببطولة پراج المفتوحة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:11 م
ميار شريف بطلة مصر
ميار شريف بطلة مصر في التنس
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عبدالله هشام
تواجه ميار شريف بطلة مصر في التنس منافستها الصربية ايفانا يوروفيتش اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة پراج المفتوحة بالتشيك. 

وكانت ميار شريف بطلة مصر فى التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، نجحت تحقيق الفوز فى ثانى مبارياتها في بطولة، على المجرية دلما جالفى بمجموعتين مقابل مجموعة، بنتيجة 7/6 – 6/1 – 6/3.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام في بطولة پراج المفتوحة، حيث شاركت يوليو الماضي في البطولة ذاتها.

بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهي من البطولات الهامة في تنس السيدات.

و تسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد والمزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات.

وحققت ميار شريف الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت فى الفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت في الفوز 2-0.

وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.
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