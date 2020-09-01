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توك شو

وسط فرحة الأهالى.. وزارة الرى: سقوط أمطار على جنوب سيناء وتم الاستفادة منها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:59 م
سقوط أمطار وسيول
سقوط أمطار وسيول على جبال سانت كاترين
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هاجر إبراهيم
قال المهندس محمد السباعى، المتحدث بإسم وزارة الرى، إن وزارة الرى تعتبر فى فترات طوارئ طوال العام على مدار الـ365 يوما، نتيجة المواسم المختلفة سواء بالفيضان أو السيول أو إدارة المياه وغيره.

وأضاف "السباعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن مصر الأن على مشارف موسم الأمطار والسيول، موضحا أنه بالأمس تم سقوط بعض الامطار على جنوب سيناء أو سيناء بصفة عامة، إلا أنه تم التعامل معها نتيجة ما تم إتخاذه من إجراءات خلال السنوات الماضية.

وتابع أنه تم إنشاء ما يتجاوز ال588 منشأ صناعى بين سدود حجز وبحيرات صناعية وحتى خزانات جوفية للإستفادة من أخطار أمطار السييول، لافتا إلى أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان الإستفادة من تلك الأمطار فى ظل محدودية المياه وتحويلها إلى منحة بدلا من أن تكون محنة وتسبب أى ضرر.

وأكد أن الحواجز التى يتم إنشاؤها من قبل وزارة الرى فى المقام الأول تكون حريصة على تجميع تلك المياه للإستفادة منها للتجمعات البدوية الموجودة هناك وتنفيذ أكبر قدر من الإستفادة التنموية لتلك المجتمعات البدوية.

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