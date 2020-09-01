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أخبار العالم

خلدة من جديد.. تجدد الاشتباكات والجيش اللبناني يتدخل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:13 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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محمود نوفل
قطع الجيش طريق خلدة في جنوبي بيروت إثر تجدد الإشتباكات في المنطقة، بعدما عمدت مجموعة شبان من عرب خلدة على اطلاق النار باتجاه فيلا علي شبلي، بعد ورود معلومات أنّه عاد الى منزله. 
 
يُشار الي انه سُمع في منطقة خلدة بالعاصمة اللبنانية بيروت اطلاق ناري كثيف بالقرب من سوبر ماركت رمال.

من جانبها عمدت قوات الجيش  اللبناني إلى الرد على اطلاق النار واقفال الطريق المؤدي الى خلدة اثر ذلك.

جدير بالذكر ان منطقة خلدة كانت شهدت في الايام الماضية إشتباكات بين عدد من ابناء القبائل العربية بالمنطقة وعناصر من حزب الله اللبناني.
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