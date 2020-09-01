تخفيض درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالشرقية.. مستندات

وأوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن قرار النزول بالمجموع جاء في إطار استكمال بعض مدارس التعليم الفني الميزانية المقترحة من الكثافة الطلابية لنظام ثلاث وخمس سنوات، مشيرا إلى أن درجات القبول بالتعليم الصناعي كالآتى: مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 248 درجة، مدرسة سلطان العويس نظام خمس سنوات 245 درجة، مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر 234 درجة، اللواء عبد المنعم أبو المجد الصناعية المشتركة بالزنكلون 230 عام 170 مهني، مدرسة الزقازيق المعمارية بنين 233، مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) 238 درجة، مدرسة تل حوين الصناعية المشتركة 233، بلبيس الصناعية بنين 230 عام 185مهني ، مدرسة بلبيس الصناعية بنات 234 عام 158 مهني، مدرسة مشتول السوق الصناعية بنين 233، مدرسة منيا القمح الصناعية بنين 230 عام 185 مهني، مدرسة منيا القمح الصناعية بنات 230 عام 185 مهني.











أما مدرسة مشهور الصناعية المشتركة 230 عام و170 مهني، البوز الصناعية بنات 230، القرين الصناعية المشتركة 230 بنين، ههيا الصناعية بنين 235 عام 185 مهني، ههيا الصناعية بنات 235 عام 185 مهني، أبو كبير المعمارية 235 عام 180 مهني، كفر صقر الصناعية المشتركة 240 عام مهني 200، فاقوس الصناعية بنين 235الحسينية الصناعية المشتركة 230 بنين ، الصالحية الجديدة الصناعية المشتركة 230.











وقال وكيل أول الوزارة إن درجات القبول بمدارس التعليم الزراعي ( عام / مهني ) جاءت كالآتي: الزقازيق الثانوية الزراعية 220، منيا القمح الثانوية الزراعية 220، فاقوس الثانوية الزراعية 230، كفر صقر الثانوية الزراعية 230 الشهيد ميلاد حنا بديرب نجم 220، الحسينية الثانوية الزراعية 220، السلام الثانوية الزراعية ببلبيس 220، وبالنسبة للتعليم التجاري والفندقي، فقد تم النزول بدرجات القبول بالمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات إلى 208 درجات، مشيرا إلى أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج التي تم النزول بدرجات القبول بها هي مدرسة السلطان عويس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 210، مدستار الثانوية للتعليم المزدوج 230، النسيجية الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 210، وبلبيس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بنين 225 وبنات 225 درجة.