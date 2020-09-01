الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال بناء السفن وإنشاءات استاد قناة السويس والمتحف العالمي

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجديدة التي تتولى الهيئة تنفيذها في نطاق محافظة الإسماعيلية، شملت كلا من استاد القناة الدولي، والمتحف العالمي لقناة السويس، وأعمال بناء سفن الصيد بشركة التمساح لبناء السفن.











و استهل رئيس الهيئة جولته بتفقد استاد القناة الدولي، وبرفقته المهندس محمد عبد العظيم، مدير إدارة الأشغال، والمهندس طلعت غيث، رئيس شركة قناة السويس للاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة، بهدف متابعة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال التشطيبات الجارية، والتي تلت الانتهاء من غالبية الأعمال الإنشائية، حيث يجري العمل حاليًا على الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبوابات الداخلية والخارجية.









ويتسع استاد القناة الدولي لـ22 ألف متفرج، ويضم مضمارا لألعاب القوى و4 غرف لتغيير الملابس تتفق مع شروط الاتحاد الأفريقي لاستضافة المباريات الدولية، كما يمتاز بنظام إضاءة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط يلائم البث التليفزيوني الليلي، بالإضافة إلى جناح كامل لقطاع الناشئين ومهبط للطائرات.











عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع إلى متحف قناة السويس للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية للمتحف ومتابعة سير العمل.









وخلال جولته، استمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد عبد العظيم، مدير إدارة الإشغال، والأستاذة سحر زغلول، رئيس المتحف العالمي لقناة السويس، عن أعمال الترميم وتشطيبات بلاطات القرميد أعلى الأسقف، ومراحل تركيب أرضيات الباركيه، ودهانات القاعات، ونسب الإنجاز في الأجزاء المستحدثة مثل أعمال إنشاء المسرح المكشوف و طلمبات الحريق وغرف الكهرباء.









ووجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية، والبدء في إنشاء الممشى الرابط بين المتحف واستراحة ديليسبس، وإنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات، كما أكد =أهمية العمل بالتوازي على جمع المقتنيات التاريخية وإعداد المخطط التفصيلي للعرض المتحفي.











تلا ذلك التوجه لشركة التمساح لبناء السفن لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على نسب إنجاز سفن الصيد التي تتولى الشركة بناءها.











خلال الزيارة، استعرض المهندس محمد سعيد، رئيس شركة التمساح لبناء السفن، مستجدات العمل بسفن الصيد التي تتولى الشركة بناءها والبالغ عددها ثماني سفن، كما قدم شرحًا تفصيليًا لمعدلات التنفيذ الخاصة ببناء البدن بنسبة تجاوزت 90٪ ونسب الإنجاز الخاصة بأعمال التشطيبات المختلفة.











من جانبه، حرص الفريق أسامة ربيع على تبادل أطراف الحديث مع عمال ومهندسي الشركة وحثهم على بذل الجهد والإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من بناء سفن الصيد التي تتولى شركات الهيئة التابعة بناءها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أسطول سفن الصيد المصري.







