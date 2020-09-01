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محافظات

لأول مرة.. محافظ بنى سويف يطلق تطبيقا لتلقى شكاوى المواطنين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التشغيل التجريبي لتطبيق "بني سويف معاك " على الهواتف الذكية " الموبايل اندوريد " لاستقبال شكاوى المواطنين وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى المحافظة ، وذلك بهدف فتح قناة أو نافذة جديدة نوعية لتلقى طلبات أو مشاكل المواطنين ، خاصة وأن قطاع كبير من المواطنين لديهم الهواتف الذكية ( الموبايل ) .

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع آلية لإدارة هذا التطبيق لتحقيق أكبر استفادة منه خاصة في جوانب سرعة تلقى الشكوى والتعامل الفاعل معها ، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض القطاعات الخدمية ، وسرعة تلبيتها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها ، وكخطوة نوعية في مجال التحول الرقمي الشامل الذي تترجمه الحكومة بخطى جادة . 

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كما أضاف محافظ بني سويف أنه تم إتاحة فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع التطبيق الجديد ، وإتاحة رابط يسهل الدخول عليه لتحميل التطبيق وهو: https://play.google.com/store/apps/details… ، موضحا أن هذا التطبيق يأتي ضمن سلسلة النوافذ والقنوات التي يتم اتاحتها للمواطن لتقديم شكواه أو رصد مشكلة ما في قطاع خدمي معين ، مؤكدا على أن تلك القنوات والأليات متوافرة وتعمل بكفاءة ، وذلك بالتوازي مع التطبيق الجديد ، حيث تمت مراعاة التكامل في تلك الوسائل للتيسير على كل فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الثقافية والاجتماعية . 

ومن جانبه أكد  محمد جبر معاون المحافظ ، "والذي تم تكليفه (من قبل المحافظ) برئاسة لجنة ادارة التطبيق " ، على أن التطبيق يسهل تسجيل الشكوى عليه ، ويتم مباشرة تحويل الشكوى للوحدة المحلية المختصة للتعامل مع الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم توفير ألية خاصة داخل الديوان العام متصلة بالتطبيق لمتابعة الاستجابة للشكاوى ، وتحديد هل تم حل الشكوى من عدمه لسرعة اتخاذ اللازم ، موضحا بأن اللجنة المختصة تضم أعضاء من البوابة الاليتكرونية مع اعلام المحافظة ، بجانب وجود عضو في كل وحدة محلية لمتابعة هذا الملف وتواصله المباشر مع فريق عمل الديوان العام .

وأكد " جبر " أن المنظومة بأكملها تشهد متابعة شخصية من المحافظ ، و بلال حبش نائب المحافظ ، وذلك يساهم في تسريع وتيرة العمل وتعظيم الاستفادة من المنظومة في الاستجابة لشكاوى المواطنين ، منوها عن أن هذا التطبيق تم تنفيذه بناء عن تكليف المحافظ من خلال الدكتور مهاب موسى ، والمهندس عبد الله عبد الصمد عبد العليم - محور التحول الرقمي للمجلس الاستشاري ، ضمن النتائج والخطوات العملية للمجلس . 

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