ملك البحرين يستقبل كوشنر.. ويشيد بموقف الإمارات في تحقيق السلام

استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أكد الملك اعتزاز بلاده بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الصديقة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.





واستعرف ملك البحرين مع كوشنر مسار التعاون الثنائي بين المملكة وأمريكا والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة.





وأكد أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.





وأشاد العاهل البحريني بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.



