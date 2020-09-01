باحث سياسي يكشف عن مطالب الحراك الشعبي اللبناني .. فيديو

أكد شادي نشابة الباحث السياسي اللبناني أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان تعد الزيارة الثانية، مؤكدا أن الزيارة الأولى كانت عقب كارثة انفجار بيروت. وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان بشرط الإصلاحات.









وأضاف نشابة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن زيارة اليوم للرئيس الفرنسي جاءت للتأكيد على ضرورة وجود رئيس حكومة جديد، مشيرا إلى ان المسار الفرنسى فى لبنان يحاول شق طريقه لاحداث خرق للجمود السياسي في لبنان.









وتابع الباحث السياسي اللبناني أن الحراك الشعبي في لبنان يطالب بضرورة وجود رئيس حكومة وحكومة مستقلة تعمل على الاصلاحات وهو ما نشهده اليوم.







