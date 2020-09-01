ترامب : لم أتعرض لسلسلة من "السكتات الدماغية الصغيرة"

هاجم الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المنتقدين الذين ثاروا على زيارته المفاجئة لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني العام الماضي، حيث نفى بشدة أنباء تعرضه لسلسلة من"السكتات الدماغية الصغيرة".









وبحسب "ديلي ميل"، هاجم ترامب ما يسميه بـ"الإعلام المزيف" على تويتر بعد الكشف عن تفاصيل مثيرة في كتاب جديد بأن نائب الرئيس مايك بنس كان على أهبة الاستعداد للقيام برحلة في نوفمبر 2019 كانت غير مجدولة، والتي قال البيت الأبيض إن ترامب قرر القيام بها لأنه كان لديه "عطلة نهاية أسبوع".









وقال ترامب على تويتر:" الأمر لا ينتهي أبدا! الآن يحاولون القول إن رئيسكم المفضل- أنا- ذهب إلى مركز والتر ريد الطبي، بعد أن عانى من سلسلة من السكتات الدماغية الصغيرة. لم يحدث هذا أبدا لهذا المرشح - الأخبار الكاذبة. ربما كانوا يشيرون إلى مرشح آخر من حزب آخر!"مشيرا إلى أن منافسه جو بايدن أصيب بجلطة دماغية دون تقديم دليل.









كما أشار مايكل شميدت، مؤلف الكتاب، على الإنترنت ، إلى أن كتابه فيما يتعلق برحلة والتر ريد لم يتضمن شيئًا عن السكتات الدماغية الصغيرة.









وجاء ذلك بعدما طرح السكرتير الصحفي السابق للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، جو لوكهارت، نظرية تقول إن ترامب كان يخفي تعرضه لسكتات دماغية، وأنها كانت السبب في قيامه بالرحلة بدلا من نائبه مايك بنس.









وكتب على "تويتر" قائلا:"هل أصيب ترامب بسكتة دماغية يخفيها عن الجمهور الأمريكي".









واليوم، نشر مؤلف قصص الجريمة دون وينسلو على تويتر مقطع فيديو لترامب وهو يكرر الكلام نفسه مرارا خلال خطاب ألقاه في ديسمبر 2017 بشأن إسرائيل، مدعيا أنه سمع من "المبلغين عن المخالفات" داخل إدارة ترامب أنباء بشأن صحة الرئيس، بأنه تعرض خلال فترة ولايته لسلسة من السكتات الدماغية الصغيرة.



