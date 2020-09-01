AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب : لم أتعرض لسلسلة من "السكتات الدماغية الصغيرة"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
هاجم الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المنتقدين الذين ثاروا على زيارته المفاجئة لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني العام الماضي، حيث نفى بشدة أنباء تعرضه لسلسلة من"السكتات الدماغية الصغيرة".


وبحسب "ديلي ميل"، هاجم ترامب ما يسميه بـ"الإعلام المزيف" على تويتر بعد الكشف عن تفاصيل مثيرة في كتاب جديد بأن نائب الرئيس مايك بنس كان على أهبة الاستعداد للقيام برحلة في نوفمبر 2019 كانت غير مجدولة، والتي قال البيت الأبيض إن ترامب قرر القيام بها لأنه كان لديه "عطلة نهاية أسبوع".


وقال ترامب على تويتر:" الأمر لا ينتهي أبدا! الآن يحاولون القول إن رئيسكم المفضل- أنا- ذهب إلى مركز والتر ريد الطبي، بعد أن عانى من سلسلة من السكتات الدماغية الصغيرة. لم يحدث هذا أبدا لهذا المرشح - الأخبار الكاذبة. ربما كانوا يشيرون إلى مرشح آخر من حزب آخر!"مشيرا إلى أن منافسه جو بايدن أصيب بجلطة دماغية دون تقديم دليل.


كما أشار مايكل شميدت، مؤلف الكتاب، على الإنترنت ، إلى أن كتابه فيما يتعلق برحلة والتر ريد لم يتضمن شيئًا عن السكتات الدماغية الصغيرة.


وجاء ذلك بعدما طرح السكرتير الصحفي السابق للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، جو لوكهارت، نظرية تقول إن ترامب كان يخفي تعرضه لسكتات دماغية، وأنها كانت السبب في قيامه بالرحلة بدلا من نائبه مايك بنس.


وكتب على "تويتر" قائلا:"هل أصيب ترامب بسكتة دماغية يخفيها عن الجمهور الأمريكي".


واليوم، نشر مؤلف قصص الجريمة دون وينسلو على تويتر مقطع فيديو لترامب وهو يكرر الكلام نفسه مرارا خلال خطاب ألقاه في ديسمبر 2017 بشأن إسرائيل، مدعيا أنه سمع من "المبلغين عن المخالفات" داخل إدارة ترامب أنباء بشأن صحة الرئيس، بأنه تعرض خلال فترة ولايته لسلسة من السكتات الدماغية الصغيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. مصابو فيروس كورونا أكثر عرضة للسكتة الدماغية

بالسكتة الدماغية.. لهذا السبب يتوفى مرضى فيروس كورونا.. تفاصيل

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

بدون مقدمات .. احذر السكتة الدماغية بأشكالها

ترشيحاتنا

ترامب : لم أتعرض لسلسلة من "السكتات الدماغية الصغيرة"

بالصدفة.. امرأة تكتشف خيانة زوجها السابق في الصحف

هل المال المدخر في البنك لأعيش من عوائده عليه زكاة؟.. دار الإفتاء تجيب

على متن 170 رحلة جوية.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 14 ألف راكب اليوم

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

كمان كام شهر.. لجنة كورونا تكشف عن موعد لقاح كورونا النهائي

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

السيسي غالي بمصر عالي.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبه

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

مليون و900 ألف.. الاقتصاد الزراعي يكشف فاقد الأفدنة منذ 2011 .. فيديو

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

كلامك مش صح ومثير للجدل .. خلاف حاد بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة