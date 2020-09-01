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فن

جمدي قلبها.. محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:39 م
نهى العمروسي وابنتها
نهى العمروسي وابنتها
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سعيد فراج
دعم المنتج محمد العدل، الفنانة نهى العمروسي، بعد حبس ابنتها "نازلى مصطفى كريم"، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ فى قضية فندق "الفيرمونت".

وعلق محمد العدل، على منشور نهى العمروسي، التي دعمت فيه ابنتها، قائلةً «تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم»، ليرد «العدل» عليها قائلًا: «قلبى معاكى واجمدى وجمدى قلبها». 


وتصدرت الفنانة نهى العمروسي، مؤشرات البحث "جوجل"، في الساعات القليلة الماضية، بعد حبس ابنتها في قضية فندق فيرمونت.

وكشفت جهات التحقيق، عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.
 
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه؛ نفاذًا لقرار النيابة العامة، يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

جمدي قلبها.. محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت
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