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سيارات

جيب رانجلر ومرسيدس جي كلاس ولاند روفر ديفندر فى تحدي جديد .. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صفحة Autocar العالمية المتخصصة فى السيارات على صفحتها بموقع اليوتيوب مقطع فيديو جديد بين ثلاثة من أبرز سيارات الطرق الوعرة، وهم مرسيدس جي كلاس وجيب رانجلر ولاند روفر ديفندر ، فى تحدى جديد فيما بينهم .


ويظهر مقطع الفيديو التحدى بين الثلاث سيارات الأفضل فى العالم حتى الان على الطرق الوعرة وهم مرسيدس جي كلاس وجيب رانجلر ولاند روفر ديفندر .


وتستمد السيارة رانجلر أنليميتد روبيكون المشاركة في التحدي قوتها من محرك هجين خفيف سعة 2 لتر توربو بقوة تصل إلى 270 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران.


اما لاند روفر ديفندر 110 الجديدة تستمد قوتها من محرك ديزل سعة 2 لتر بقوة 237 حصان و430 نيوتن.متر من عزم الدوران.


بينما تحصل مرسيدس جي كلاس وتحديدًا G350d المشاركة في التحدي، على قوتها من محرك ديزل سعة 3 لتر بقوة 282 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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