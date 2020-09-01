المصريين الأحرار بالسويس يكرم أوائل الثانوية العامة ومديري مدارسهم

كرم حزب المصريين الأحرار بالسويس، بقيادة عادل فاضل أمين عام الحزب بالمحافظة الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة بالسويس كما تم تكريم مديرى مدارس الطلبة المتفوقين فى احتفالية بمقر الحزب برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.





نظم حفل التكريم لجنة التعليم بأمانة قسم السويس بقيادة مريم أقلاديوس وبمساعدة رانيا حمدى أمينة المرأة بالقسم تحت إشراف أحمد البرلسى عضو هيئة المكتب.





حضر الاحتفالية عادل فاضل الأمين العام بالمحافظة والأمناء المساعدون اللواء جمال هنداوى والدكتور عادل الشرقاوى والدكتور عبد الهادى.





وقال "فاضل"، إن هذا التكريم بتوجيهات من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لتكريم أبنائنا الطلبة بالمحافظات؛ تحفيزًا وتقديرا للطلبة الأوائل المتميزين ولمجهودهم ولتفوقهم.





وتقدم "فاضل"، بتهنئة الطلبة والمديرين باسم الحزب، ورئيس الحزب الدكتور عصام، متمنيًا لهم التوفيق والتفوق الدائم في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية، وحرص على توصية الطلاب بأن يكونوا عمادًا للوطن خادمين له في كل المواقع، وقدم الشكر لجهود المديرين ولدور أسر الطلاب الذي جعلهم بين صفوف الأوائل.





وتم تكريم ١٥ طالبا وطالبة "الخمسة الأوائل من كل قسم" وأيضا مديرى المدارس للمتفوقين.





وكان ذلك بعد عرض فيديو خاص تم إعداده خصيصا لهم من لجنة الإعلام بالقسم احتفالا بهم بجانب تسجيلات فيديو من الأسرة لهم





اسماء الطلبة والطالبات المكرمين بيشوى عماد ميلك مدرسة هيئة قناة السويس بمجموع ٤٠٩.٥ درجة.





علمي علوم

مريم محمد عبد العزيز مدرسة الشبان المسلمين علمي علوم بمجموع ٤٠٩ درجة .

اميره محمد عبد الغني مدرسة ابن سينا علمي علوم بمجموع ٤٠٨.٥ درجة

مي مؤمن على مدرسة الصفا المشتركة علمي علوم بمجموع ٤٠٨ درجة .

بسنت حاتم أحمد مدرسة الشبان المسلمين علمي علوم بمجموع ٤٠٨ درجة

هبة أشرف أحمد مدرسة الجديده بنات علمي رياضيات بمجموع ٤٠٦ درجة .

منه الله خالد السيد مدرسة أحمد لطفى السيد علمي رياضيات بمجموع ٤٠٥.٥ درجة .

عمر أحمد محمد عبد الرحيم مدرسة حسين مؤنس التجريبية المتميزة علمي رياضيات بمجموع ٤٠٥.٥ درجة .

أحمد محمد إبراهيم على مدرسة اللغات الإسلامية علمي رياضيات بمجموع ٤٠٥.٥ درجة .

عبد الله عمرو عبد الجواد مدرسة الشبان المسلمين علمي رياضيات بمجموع ٤٠٥.٥ درجة

رقية عبد الكريم بيومي مدرسة الجهاد المشتركة أدبي بمجموع ٤٠٥ درجة

منه الله محمد اسامه مدرسة القديمة بنات أدبي بمجموع ٤٠٥ درجة .

منه مجدي محمود مدرسة أسماء بنت أبي بكر أدبي بمجموع ٤٠٤ درجة .

ندى أحمد عبد المنعم مدرسة أسماء بنت أبي بكر أدبي بمجموع ٤٠٣.٥ درجة .

روان أحمد محمود مدرسة الشهيده شادية أدبي بمجموع ٤٠١ درجة





اسماء المديرين المكرمين

أحمد حسين مجاهد مدرسة الجهاد المشتركة

مايسة شعبان الزيدي مدرسة القديمة بنات

عصام سعيد عبد الرحمن مدرسة أسماء بنت أبي بكر

نداء فريد مدرسة الشهيده شادية

علا عبد الرحمن مدرسة أحمد لطفى السيد التجربية

ياسر محمد محمد البسيوني مدرسة حسين مؤنس التجربية المتميزة

إسلام أحمد محمد المهدي مدرسة اللغات الإسلامية

أسامة محمد محمود مدرسة هيئة قناه السويس

غريب عبد المقصود مدرسة الشبان المسلمين

هدى حمدي محمود مدرسة ابن سينا

مني عبد العزيز جبران مدرسة الصفا

منال عبدالرؤوف يوسف مدرسة الجديده بنات





وفى ختام الحفل تقدم فاضل بالشكر لجميع الحضور لتعبهم فى تربية جيل متفوق ليحمل راية العلم، ولأمانة السويس وللجنة التعليم لتعبهم حتى تظهر الاحتفالية بصورة لائقة ومشرفة وذلك لتحفيز الطلبة المتفوقين وحثهم على مزيد من النجاحات والتفوق، مما يعود على مصر بالخير والنفع من أبنائها النابغين في كافة المجالات.