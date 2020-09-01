عمر خيرت في حفل القرعة.. أشرف صبحي: 3 احتمالات لحضور الجماهير مباريات مونديال اليد

تم وضع عدة احتمالات لحضور الجمهور مباريات كأس العالم لكرة اليد في مصر. قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه





وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "هناك احتمال بأن يكون الحضور 100%، ومن الممكن أن يكون 50% بنظام كرسي للجلوس وآخر فارغ، ومن المحتمل أن يكون الحضور بكرسي للجلوس واثنين فارغين".





وتابع أشرف صبحي "أتابع الإجراءات الاحترازية في حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد".





وأوضح أشرف صبحي "يجب أن يبعث حفل القرعة صورة للعالم عن تنظيم مصر لكأس العالم ونتشرف بمشاركة الموسيقار عمر خيرت في الحفل من سفح الأهرامات".