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محافظ بني سويف يكشف تفاصيل تطبيق "بني سويف معاك" .. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:19 م
دكتور محمد هاني محافظ
دكتور محمد هاني محافظ بني سويف
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محمود محسن
أكد دكتور محمد هاني محافظ بني سويف أن تطبيق "بني سويف معاك" هو  نتيجة تتويج للمجلس الاستشاري وجهوده من بداية هذا العام مؤكدا أن هذا التطبيق يديره أولاد بني سويف.

وأضاف هاني خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن التطبيق أكبر من أنه منصة للشكاوي مشيرا إلى أن به أهم أرقام التواصل للمواطنين داخل المحافظة.

وتابع محافظ بني سويف أنه كان لا بد من وجود فريق عمل لن يقوم فقط بمتابعة الشكاوى مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع بشكل كامل ما يتم من التطبيق والعمل على حل تلك المشاكل. 

وأشار هاني إلى أن الدولة تعمل على تشجيع التحول الرقمي مؤكدا ان الهدف الأساسي من التطبيق التسهيل على المواطنين وتوصيل مشاكلهم بشكل سهل.

وقال محافظ بني سويف أن مركز الشكاوى بمجلس الوزراء اشاد بتلك التجربة مؤكدا أنه  يتابعها بشكل مباشر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

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