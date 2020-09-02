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تعليم

تعرف على شروط الالتحاق بكلية الآداب "قسم اللغة الإنجليزية" جامعة القاهرة لعام ٢٠٢٠

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
مريم عزت
تعتبر كلية الآداب جامعة القاهرة من أهم الكليات المتواجدة على ساحة التنسيق خلال هذة الفترة باعتبارها من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي والعلمي ) ، وتحتوي كلية الآداب على أعلى تخصصات في جميع المجالات مثل اللغات وبعض المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفن مثل الدراما والمسرح وغيرهم 

أولا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الآتى : 

يقبل القسم ١٠٠ طالب فقط حاصلين على أعلى مجموع ( المجموع الكلى و مجموع درجات اللغتين الانجليزية والعربية .
١- أن يكون الطالب حاصلا على (٥٠/٤٨) فى مادة اللغه الإنجليزية .
٢- ان يكون الطالب حاصلا على (٦٨ درجة ) فى مادة اللغة العربية .
٣-اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريرى باللغة الانجليزيه لقياس مستوى الأداء اللغوي . 

ثانيا الثانوية الإنجليزية والأمريكية :

١-الثانويه الانجليزيه بحد ادنى (B) 
٢- الدبلومة الانجليزية بحد ادنى (B ) 
٣-اجتياز امتحان تحديد المستوى . 


ثالثا بالنسبة للطلبة المحولين :

١-يقبل القسم الطلاب المحولين حتى بداية الدراسة فقط بنفس الشروط السابقة للقسم .
٢- لا يتجاوز عدد الطلاب المحولين ٢٠ طالبا 
٣-اجتياز امتحان تحديد المستوى 

رابعا بالنسبة للطلاب الوافدين من الخارج :

١- اجتياز امتحان تحديد المستوى 
٢- أن يكون الطالب حاصلا على ٩٨٪؜ فى اللغة الانجليزية.
٣-أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الانجليزية
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