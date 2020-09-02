تعرف على شروط الالتحاق بكلية الآداب "قسم اللغة الإنجليزية" جامعة القاهرة لعام ٢٠٢٠

تعتبر كلية الآداب جامعة القاهرة من أهم الكليات المتواجدة على ساحة التنسيق خلال هذة الفترة باعتبارها من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي والعلمي ) ، وتحتوي كلية الآداب على أعلى تخصصات في جميع المجالات مثل اللغات وبعض المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفن مثل الدراما والمسرح وغيرهم
أولا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الآتى :
يقبل القسم ١٠٠ طالب فقط حاصلين على أعلى مجموع ( المجموع الكلى و مجموع درجات اللغتين الانجليزية والعربية .
١- أن يكون الطالب حاصلا على (٥٠/٤٨) فى مادة اللغه الإنجليزية .
٢- ان يكون الطالب حاصلا على (٦٨ درجة ) فى مادة اللغة العربية .
٣-اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريرى باللغة الانجليزيه لقياس مستوى الأداء اللغوي .
ثانيا الثانوية الإنجليزية والأمريكية :
١-الثانويه الانجليزيه بحد ادنى (B)
٢- الدبلومة الانجليزية بحد ادنى (B )
٣-اجتياز امتحان تحديد المستوى .
ثالثا بالنسبة للطلبة المحولين :
١-يقبل القسم الطلاب المحولين حتى بداية الدراسة فقط بنفس الشروط السابقة للقسم .
٢- لا يتجاوز عدد الطلاب المحولين ٢٠ طالبا
٣-اجتياز امتحان تحديد المستوى
رابعا بالنسبة للطلاب الوافدين من الخارج :
١- اجتياز امتحان تحديد المستوى
٢- أن يكون الطالب حاصلا على ٩٨٪ فى اللغة الانجليزية.
٣-أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الانجليزية