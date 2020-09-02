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توك شو

مستشار الرئيس يوضح استعدادات مصر لمواجهة أي تطورات تتعلق بكورونا.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، انخفض وحالات الوفيات بكورونا انخفضت وأصبحت أغلب حالات الإصابة بكورونا لا تحتاج الدخول للمستشفيات.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه في نصف شهر أغسطس الماضي نسبة المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يحتاجون إلى تنفس صناعي وصلت حتى 10% فقط.

وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة إلى أن هناك حصرًا كاملًا وشاملًا للأسرة المتاحة والأجهزة والأدوية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن هذه الفترة يجب أن نكون مستعدين بكل ما اكتسبناه من خبرة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد لمواجهة أي تحديات أو موجات أخري للفيروس.

وأشار إلى أن ارتداء الكمامة الطبية في التجمعات البشرية أو الأماكن المزدحمة هي سبيل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
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