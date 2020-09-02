مستشار الرئيس يوضح استعدادات مصر لمواجهة أي تطورات تتعلق بكورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، انخفض وحالات الوفيات بكورونا انخفضت وأصبحت أغلب حالات الإصابة بكورونا لا تحتاج الدخول للمستشفيات.





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه في نصف شهر أغسطس الماضي نسبة المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يحتاجون إلى تنفس صناعي وصلت حتى 10% فقط.





وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة إلى أن هناك حصرًا كاملًا وشاملًا للأسرة المتاحة والأجهزة والأدوية الخاصة بفيروس كورونا.





وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن هذه الفترة يجب أن نكون مستعدين بكل ما اكتسبناه من خبرة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد لمواجهة أي تحديات أو موجات أخري للفيروس.



