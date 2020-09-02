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رياضة

حسني عبد ربه: سأترشح لرئاسة الإسماعيلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:08 ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
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عمرو ابوبكر
أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادي يومًا ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدّمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بكل تأكيد أتمني رئاسة الاسماعيلي يومًا ما، وأري أن العمر ليس مقياسًا تمامًا للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد علي عمل المجموعة وليس الأفراد".

وأضاف: "إذا دخلت انتخابات الإسماعيلي، فسأترشَّح لرئاسة النادي مباشرةً وهذا سيحدث بالتأكيد يومًا ما ولكن لرغبتي في خدمة الإسماعيلي وإنقاذه".

وختم حديثه قائلاً: "هناك سمسار يُحدّد اللاعبين الذي يتعاقد معهم الإسماعيلي في السنوات الأخيرة".
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