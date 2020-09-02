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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية منتظمة اليوم لنقل 2800 راكب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء ، 27 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 2800 راكب. 

وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات "امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد،  و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، وأسطنبول، ورحلة استثنائية إلى مسقط". 

كما تسيّر 5 رحلات داخلية بمعدل  رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية واحدة إلى الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات جوية شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2800 راكب.

وبدأت المطارات المصرية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، الموافق من أول سبتمبر ، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى. 

وقالت سلطة الطيران المدني، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR  بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارًا.
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