حسني عبد ربه يطالب وزير الرياضة بالتدخل لـ إنقاذ الإسماعيلي

طالب حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل؛ لإنقاذ الدراويش.





وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي".





وأضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقى بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الإسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".



