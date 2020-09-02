AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسني عبد ربه يطالب وزير الرياضة بالتدخل لـ إنقاذ الإسماعيلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
Advertisements
عمرو ابوبكر
طالب حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل؛ لإنقاذ الدراويش.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي".

وأضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقى بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الإسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".

وكان حسني عبد ربه تم منعه من دخول ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري مع الدراويش من المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسني عبد ربه يكشف سبب طرده من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري .. فيديو

ميدو: اللي حصل مع حسني عبد ربه في الإسماعيلية عيب

حسني عبد ربه لرئيس الإسماعيلي: النادي مش عزبة

ميدو: حسني عبد ربه جزء من تاريخ الإسماعيلي.. وبعض الأندية تهين رموزها

نادر السيد يدافع عن حسني عبد ربه: لا يصح ما حدث معه

شقيق حسني عبدربه يطالب عضو مجلس إدارة الإسماعيلية بالاستقالة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اختطاف طفلة من جوار أمها في ثوان

الشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء من كورونا في مصر

وزارة الإسكان: لا مرافق للمبنى المخالف إلا بعد التصالح .. فيديو

أخبار التوك شو| سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. والشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء بمصر

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

AdvertisementS

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

كلامك مش صح ومثير للجدل .. خلاف حاد بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا

محسن صلاح: لن نقبل استبعاد المقاولون من المشاركة الأفريقية .. وطاهر محمد طاهر في الأهلي

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

على مسئولية ميدو .. الزمالك سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

المقاولون يكشف موقفه من قرار CAF حول الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا

المصائب لا تأتي فرادى.. المصري البورسعيدي يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه 45 يوما

العودة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم.. شاهد

عدنان حلبية: رفع القيد عن اللاعبين .. وحديث إبراهيم حسن لا يليق بالنادي المصري

أخبار الزمالك.. موقف الهوني من الانضمام للفريق وخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكي ينام الأثرياء.. طرد الفقراء من الفنادق إلى شوارع لندن بسبب الحكومة

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور