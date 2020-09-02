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تعليم

وزير التعليم يضع حدًّا للشائعات حول مصير الدراسة العام المقبل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:12 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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رنا اشرف
كتب وزير التربية والتعليم الدكنور طارق شوقي منشورًا جديدًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لوضع حد لانتشار الكثير من الشائعات حول مصير الدراسة العام المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال منشوره: "معلومة إيضاحية.. ستعلن الوزارة عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد، يوم الثلاثاء القادم (٨ سبتمبر) بإذن الله كما وعدنا سابقا".
 
وأضاف: "كل ما يقال عن هذا الموضوع حتي الآن؛ لا أساس له من الصحة، وهو تخمينات، نتمني عدم الخوض بها، أو تداولها."

واكمل: ايضا كل ما يقال عن "حركة تغييرات إدارية" لا اساس له وارجو من الجميع الاستماع فقط الي ما تعلنه الوزارة رسميا.

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وكان الدكتور طارق شوقي، قد التقى مجموعة من الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا لمدة 10 أيام للمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة.

وأكد الوزير خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيدًا من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم ومختلف المجالات.

معلومة إيضاحية: سوف تعلن الوزارة عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء القادم (٨ سبتمبر) باذن الله كما...

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