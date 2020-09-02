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رياضة

استعدادا لكأس القارات وأمم أفريقيا.. انطلاق معسكر منتخب الكرة الشاطئية غدا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
ينطلق غدا الخميس معسكر منتخب مصر الوطني للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، على أن يستمر حتي الأربعاء 9 سبتمبر.

ويدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة الشاطئية وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب فراعنة الشاطئية على هامش المعسكر التدريبي ثلاث مباريات ودية ايام7 و 8 و9 سبتمبر مع فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

ويتخلل المعسكر تدريبات صباحية للتركيز علي رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبات مسائية للتركيز علي النواحي الفنية وتنفيذ الجمل الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته إضافة إلي المواقف الثابتة والدفاعية والهجومية .

وضمت قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهرو احمد سليمان حارس المرمي ومصطفي سمير و مصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي بينما حرص مصطفي لطفي علي ضم بعض العناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد. حراس مرمي و احمد ياسر    مصر للتامين و علي حسين  و اسلام هشام  نجوم المستقبل و اسلام عزت و احمد يحي و محمد بدر و عمرو خيري.

ويقود منتخب الكرة الشاطئية  مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد. مدير المنتخب  وعمر حلمي مدرب  و احمد ابو سريع. مدرب وياسر بعد الخالق حراس مرمي ودكتور محمود رفاعي. طبيب  و عباس حسانين. مدلك  وشريف نعيم مسؤول مهمات.
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